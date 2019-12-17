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Индикаторы

High Low Volume Smoothing - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3309
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Развитие индикатора High Low Volume -

  • теперь можно выбирать тики: Тиковый объем или Реальный объем
  • добавилась возможность сглаживания показаний (при выборе сглаживания тип и период сглаживания отображается в окне индикатора)


High Low Volume Smoothing

    iMA and Medium OHLC iMA and Medium OHLC

    Стратегия на индикаторе iMA (Moving Average, MA) и расчёте OHLC

    Индикатор средних размеров свечей, хвостов Индикатор средних размеров свечей, хвостов

    показывает средние размеры тел, хвостов свечей за указываемые периоды.

    Сrossing of the two iMAs Сrossing of the two iMAs

    Советник на пересечении двух iMA (Moving Average, MA). Работа только в момент рождения нового бара

    Price Impulse 2 Price Impulse 2

    Доработка первой версии "Price Impulse". Советник ожидает, когда цена за NNN тиков пройдет XXX пунктов.