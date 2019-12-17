Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
High Low Volume Smoothing - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3309
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
Развитие индикатора High Low Volume -
- теперь можно выбирать тики: Тиковый объем или Реальный объем
- добавилась возможность сглаживания показаний (при выборе сглаживания тип и период сглаживания отображается в окне индикатора)
iMA and Medium OHLC
Стратегия на индикаторе iMA (Moving Average, MA) и расчёте OHLCИндикатор средних размеров свечей, хвостов
показывает средние размеры тел, хвостов свечей за указываемые периоды.
Сrossing of the two iMAs
Советник на пересечении двух iMA (Moving Average, MA). Работа только в момент рождения нового бараPrice Impulse 2
Доработка первой версии "Price Impulse". Советник ожидает, когда цена за NNN тиков пройдет XXX пунктов.