High Low Volume Smoothing

Стратегия на индикаторе iMA (Moving Average, MA) и расчёте OHLC

Советник на пересечении двух iMA (Moving Average, MA). Работа только в момент рождения нового бара

Доработка первой версии "Price Impulse". Советник ожидает, когда цена за NNN тиков пройдет XXX пунктов.