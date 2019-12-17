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Индикаторы

Индикатор средних размеров свечей, хвостов - индикатор для MetaTrader 5

Aleksey Mavrin
Aleksey Mavrin

Aleksey Mavrin

4.8 (62)
2 продукта 2 кода 15 тем 1728 комментариев
Просмотров:
3501
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Дневной график

Индикатор показывает гистограммой размеры тел свечей, и линиями средний размер тел свечей за указанный период, а также средние размеры нижнего и верхнего хвоста за указанные периоды

(если период для хвостов 0, то будет применен период усреднения такой же как для тел)


    Pending iMA Trailing Pending iMA Trailing

    Трейлинг отложного Limit ордера по индикатору iMA (Moving Average, MA)

    High Low Volume High Low Volume

    Индикатор отображает сумму за несколько баров по формуле (High-Low)*Volume

    iMA and Medium OHLC iMA and Medium OHLC

    Стратегия на индикаторе iMA (Moving Average, MA) и расчёте OHLC

    High Low Volume Smoothing High Low Volume Smoothing

    Развитие идей индикатора High Low Volume