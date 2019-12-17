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Индикатор средних размеров свечей, хвостов - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор показывает гистограммой размеры тел свечей, и линиями средний размер тел свечей за указанный период, а также средние размеры нижнего и верхнего хвоста за указанные периоды
(если период для хвостов 0, то будет применен период усреднения такой же как для тел)
Pending iMA Trailing
Трейлинг отложного Limit ордера по индикатору iMA (Moving Average, MA)High Low Volume
Индикатор отображает сумму за несколько баров по формуле (High-Low)*Volume
iMA and Medium OHLC
Стратегия на индикаторе iMA (Moving Average, MA) и расчёте OHLCHigh Low Volume Smoothing
Развитие идей индикатора High Low Volume