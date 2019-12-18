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Сrossing of the two iMAs - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Советник ищет торговые сигналы и осуществляет трейлинг ТОЛЬКО в момент рождения нового бара.
Торговые сигналы:
Пересечение двух индикаторов iMA (Moving Average, MA): MA Fast и MA Slow. Пересечение проверятся путём сравнения значений индикаторов на барах #2 и #1.
Сигнал BUY:
MA Fast#2 < MA Slow#2 И MA Fast#1 > MA Slow#1
Сигнал SELL:
MA Fast#2 < MA Slow#2 И MA Fast#1 > MA Slow#1
Рис. 1. Сrossing of the two iMAs. Сигнал BUY
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала срабатывает только в момент рождения нового бара.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Развитие идей индикатора High Low VolumeiMA and Medium OHLC
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Доработка первой версии "Price Impulse". Советник ожидает, когда цена за NNN тиков пройдет XXX пунктов.Calendar
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