CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Сrossing of the two iMAs - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2917
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея торговой стратегии

Советник ищет торговые сигналы и осуществляет трейлинг ТОЛЬКО в момент рождения нового бара.

Торговые сигналы:

Пересечение двух индикаторов iMA (Moving Average, MA): MA Fast и MA Slow. Пересечение проверятся путём сравнения значений индикаторов на барах #2 и #1.

Сигнал BUY: 

MA Fast#2 < MA Slow#2 И MA Fast#1 > MA Slow#1

Сигнал SELL:

MA Fast#2 < MA Slow#2 И MA Fast#1 > MA Slow#1

Сrossing of the two iMAs

Рис. 1. Сrossing of the two iMAs. Сигнал BUY


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра     Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Stop LossTake Profit и  Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала срабатывает только в момент рождения нового бара.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра     Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

      High Low Volume Smoothing High Low Volume Smoothing

      Развитие идей индикатора High Low Volume

      iMA and Medium OHLC iMA and Medium OHLC

      Стратегия на индикаторе iMA (Moving Average, MA) и расчёте OHLC

      Price Impulse 2 Price Impulse 2

      Доработка первой версии "Price Impulse". Советник ожидает, когда цена за NNN тиков пройдет XXX пунктов.

      Calendar Calendar

      Скрипт выгружает в общую папку даты и время новостей по определенной валюте. Используется календарь с этого ресурса.