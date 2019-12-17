iMA and Medium OHLC

Идея торговой стратегии

Советник работает (ищет сигналы на вход и/или выход) на таймфрейме H1 и только в момент рождения нового бара.

В заданный час Start Hour по индикатору iMA (Moving Average, MA) с большим периодом усреднения MA Trend (рекомендуется брать период не менее 150 баров) определяется направление тренда.

Подтверждение тренда происходит по двум индикаторам iMA (Moving Average, MA) с периодами намного меньше трендового - MA Fast и MA Slow. и средней цене бара (high+low)/2.

Определение направления тренда:

запись вида MA Trend#1 означает: значение индикатора MA (Moving Average, MA) на баре 1, используется индикатор MA Trend отвечающий за определение тренда

Тренд вверх: MA Trend#1 > MA Trend#2, тренд вниз: MA Trend#1 < MA Trend#2.

Подтверждение тренда:

запись вида PRICE_MEDIAN#1 означает среднюю цену бара, рассчитывается по ценам этого бара: (high+low)/2

Тренд вверх: PRICE_MEDIAN#1 < MA Fast#1 И MA Fast#1 > MA Slow#1, тренд вниз PRICE_MEDIAN#1 < MA Fast#1 И MA Fast#1 < MA Slow#1.









Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.