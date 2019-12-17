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iMA and Medium OHLC - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Советник работает (ищет сигналы на вход и/или выход) на таймфрейме H1 и только в момент рождения нового бара.
В заданный час Start Hour по индикатору iMA (Moving Average, MA) с большим периодом усреднения MA Trend (рекомендуется брать период не менее 150 баров) определяется направление тренда.
Подтверждение тренда происходит по двум индикаторам iMA (Moving Average, MA) с периодами намного меньше трендового - MA Fast и MA Slow. и средней цене бара (high+low)/2.
Определение направления тренда:
запись вида MA Trend#1 означает: значение индикатора MA (Moving Average, MA) на баре 1, используется индикатор MA Trend отвечающий за определение тренда
Тренд вверх: MA Trend#1 > MA Trend#2, тренд вниз: MA Trend#1 < MA Trend#2.
Подтверждение тренда:
запись вида PRICE_MEDIAN#1 означает среднюю цену бара, рассчитывается по ценам этого бара: (high+low)/2
Тренд вверх: PRICE_MEDIAN#1 < MA Fast#1 И MA Fast#1 > MA Slow#1, тренд вниз PRICE_MEDIAN#1 < MA Fast#1 И MA Fast#1 < MA Slow#1.
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
показывает средние размеры тел, хвостов свечей за указываемые периоды.Pending iMA Trailing
Трейлинг отложного Limit ордера по индикатору iMA (Moving Average, MA)
Развитие идей индикатора High Low VolumeСrossing of the two iMAs
Советник на пересечении двух iMA (Moving Average, MA). Работа только в момент рождения нового бара