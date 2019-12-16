High Low Volume

Идея индикатора

Формула индикатора

SUM ((HIGH(i)-LOW(i))*VOLUME(i),"Number of bars" )

сумма разницы между максимальной и минимальной ценой умноженной на тиковый объём.

Параметр "Number of bars" равный "1" не производит суммирование - отображает только данные по текущему бару