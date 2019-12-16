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Индикаторы

High Low Volume - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3310
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Формула индикатора

SUM ((HIGH(i)-LOW(i))*VOLUME(i),"Number of bars" )

сумма разницы между максимальной и минимальной ценой умноженной на тиковый объём.

High Low Volume

Параметр "Number of bars" равный "1" не производит суммирование - отображает только данные по текущему бару

    Amount MultiSymbols iMA Amount MultiSymbols iMA

    Сумма значений индикатора iMA (Moving Average, MA) с нескольких символов

    Daily Target Daily Target

    Советник отслеживает уровень прибыли (в деньгах) за указанное количество дней

    Pending iMA Trailing Pending iMA Trailing

    Трейлинг отложного Limit ордера по индикатору iMA (Moving Average, MA)

    Индикатор средних размеров свечей, хвостов Индикатор средних размеров свечей, хвостов

    показывает средние размеры тел, хвостов свечей за указываемые периоды.