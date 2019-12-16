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High Low Volume - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Формула индикатора
SUM ((HIGH(i)-LOW(i))*VOLUME(i),"Number of bars" )
сумма разницы между максимальной и минимальной ценой умноженной на тиковый объём.
Параметр "Number of bars" равный "1" не производит суммирование - отображает только данные по текущему бару
Amount MultiSymbols iMA
Сумма значений индикатора iMA (Moving Average, MA) с нескольких символовDaily Target
Советник отслеживает уровень прибыли (в деньгах) за указанное количество дней
Pending iMA Trailing
Трейлинг отложного Limit ордера по индикатору iMA (Moving Average, MA)Индикатор средних размеров свечей, хвостов
показывает средние размеры тел, хвостов свечей за указываемые периоды.