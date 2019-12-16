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Советники

Pending iMA Trailing - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1735
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник - помощник в ручной торговле, в момент рождения нового бара выставляет отложенный Limit ордер по цене индикатора iMA (Moving Average, MA). Дальше осуществляется трейлинг отложенного ордера по индикатору (трейлинг также осуществляется в момент рождения нового бара) - отложенный ордер скользит по индикатору до тех пор, пока это возможно или пока он не сработает.

Нюансы работы:

Параметры относящиеся к отложенному ордеру

  • Pending: Expiration - время жизни отложенного ордера, в минутах. Рекомендуется выставлять не менее 15-минут. Чтобы отключить - достаточно установить параметр в "0"
  • Pending: Maximum spread - максимальный спред при котором может быть выставлен отложенный ордер
  • Pending: Only if there are no positions - выставлять отложенный ордер только если нет позиций. При значении "false" подсчёт открытых позиций вестись не будет
В параметрах отсутствуют уровни Стоп лосс и Тейк профит, так как главная задача советника - это размещение и трейлинг отложенного Limit ордера до момента пока отложенный Limit ордер не сработает.


Pending iMA Trailing


High Low Volume High Low Volume

Индикатор отображает сумму за несколько баров по формуле (High-Low)*Volume

Amount MultiSymbols iMA Amount MultiSymbols iMA

Сумма значений индикатора iMA (Moving Average, MA) с нескольких символов

Индикатор средних размеров свечей, хвостов Индикатор средних размеров свечей, хвостов

показывает средние размеры тел, хвостов свечей за указываемые периоды.

iMA and Medium OHLC iMA and Medium OHLC

Стратегия на индикаторе iMA (Moving Average, MA) и расчёте OHLC