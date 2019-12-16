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Pending iMA Trailing - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Советник - помощник в ручной торговле, в момент рождения нового бара выставляет отложенный Limit ордер по цене индикатора iMA (Moving Average, MA). Дальше осуществляется трейлинг отложенного ордера по индикатору (трейлинг также осуществляется в момент рождения нового бара) - отложенный ордер скользит по индикатору до тех пор, пока это возможно или пока он не сработает.
Нюансы работы:
Параметры относящиеся к отложенному ордеру
В параметрах отсутствуют уровни Стоп лосс и Тейк профит, так как главная задача советника - это размещение и трейлинг отложенного Limit ордера до момента пока отложенный Limit ордер не сработает.
- Pending: Expiration - время жизни отложенного ордера, в минутах. Рекомендуется выставлять не менее 15-минут. Чтобы отключить - достаточно установить параметр в "0"
- Pending: Maximum spread - максимальный спред при котором может быть выставлен отложенный ордер
- Pending: Only if there are no positions - выставлять отложенный ордер только если нет позиций. При значении "false" подсчёт открытых позиций вестись не будет
High Low Volume
Индикатор отображает сумму за несколько баров по формуле (High-Low)*VolumeAmount MultiSymbols iMA
Сумма значений индикатора iMA (Moving Average, MA) с нескольких символов
Индикатор средних размеров свечей, хвостов
показывает средние размеры тел, хвостов свечей за указываемые периоды.iMA and Medium OHLC
Стратегия на индикаторе iMA (Moving Average, MA) и расчёте OHLC