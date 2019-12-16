Pending iMA Trailing

Идея торговой стратегии

Советник - помощник в ручной торговле, в момент рождения нового бара выставляет отложенный Limit ордер по цене индикатора iMA (Moving Average, MA). Дальше осуществляется трейлинг отложенного ордера по индикатору (трейлинг также осуществляется в момент рождения нового бара) - отложенный ордер скользит по индикатору до тех пор, пока это возможно или пока он не сработает.

Нюансы работы:

Параметры относящиеся к отложенному ордеру

Pending: Expiration - время жизни отложенного ордера, в минутах. Рекомендуется выставлять не менее 15-минут. Чтобы отключить - достаточно установить параметр в "0"

- время жизни отложенного ордера, в минутах. Рекомендуется выставлять не менее 15-минут. Чтобы отключить - достаточно установить параметр в "0" Pending: Maximum spread - максимальный спред при котором может быть выставлен отложенный ордер

- максимальный спред при котором может быть выставлен отложенный ордер Pending: Only if there are no positions - выставлять отложенный ордер только если нет позиций. При значении "false" подсчёт открытых позиций вестись не будет

В параметрах отсутствуют уровни Стоп лосс и Тейк профит, так как главная задача советника - это размещение и трейлинг отложенного Limit ордера до момента пока отложенный Limit ордер не сработает.







