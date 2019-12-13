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Советники

Daily Target - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2711
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Советник проверяет текущую прибыль на торговом счёте: если прибыль достигла заданного значения Target profit (задаётся в деньгах) - все позиции закрываются и больше в этот день советник не работает.

Daily Target

    Pending OHLC Breaking Max Min Pending OHLC Breaking Max Min

    Работа отложенными Stop ордерами. Поиск максимума и минимума от .. до ...

    Four Timeframes Four Timeframes

    Ожидаем одинаковое направление бара #0 (самого правого бара на графике) одновременно на четырёх таймрфеймах

    Amount MultiSymbols iMA Amount MultiSymbols iMA

    Сумма значений индикатора iMA (Moving Average, MA) с нескольких символов

    High Low Volume High Low Volume

    Индикатор отображает сумму за несколько баров по формуле (High-Low)*Volume