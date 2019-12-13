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Daily Target - эксперт для MetaTrader 5
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Советник проверяет текущую прибыль на торговом счёте: если прибыль достигла заданного значения Target profit (задаётся в деньгах) - все позиции закрываются и больше в этот день советник не работает.
Pending OHLC Breaking Max Min
Работа отложенными Stop ордерами. Поиск максимума и минимума от .. до ...Four Timeframes
Ожидаем одинаковое направление бара #0 (самого правого бара на графике) одновременно на четырёх таймрфеймах
Amount MultiSymbols iMA
Сумма значений индикатора iMA (Moving Average, MA) с нескольких символовHigh Low Volume
Индикатор отображает сумму за несколько баров по формуле (High-Low)*Volume