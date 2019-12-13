Amount MultiSymbols iMA

Идея индикатора

Одновременно с нескольких символов суммировать значения индикатора iMA (Moving Average, MA). Индикатор рисуется в отдельном окне и имеет два индикаторных буфера: сумма значений быстрых индикаторов (период усреднения задаётся в MA's Fast: averaging period) и сумма значений медленных индикаторов (период усреднения задаётся в MA's Slow: averaging period).

Позволяет наблюдать итоговое движение быстрых и медленных индикаторов сразу с нескольких символов. Символы задаются в текстовой строке Array Symbols - обязательное условие: в качестве разделителя используется символ ";".

Нюансы работы:

Если хоть один из заданных символов не найден - индикатор прекращает работу и выгружается с графика.



