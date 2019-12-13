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Индикаторы

Amount MultiSymbols iMA - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2104
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Идея индикатора

Одновременно с нескольких символов суммировать значения индикатора iMA (Moving Average, MA). Индикатор рисуется в отдельном окне и имеет два индикаторных буфера: сумма значений быстрых индикаторов (период усреднения задаётся в  MA's Fast: averaging period) и сумма значений медленных индикаторов (период усреднения задаётся в MA's Slow: averaging period).

Позволяет наблюдать итоговое движение быстрых и медленных индикаторов сразу с нескольких символов. Символы задаются в текстовой строке  Array Symbols - обязательное условие: в качестве разделителя используется символ ";".

Нюансы работы:

Если хоть один из заданных символов не найден - индикатор прекращает работу и выгружается с графика.

Amount MultiSymbols iMA

Amount MultiSymbols iMA

    Daily Target Daily Target

    Советник отслеживает уровень прибыли (в деньгах) за указанное количество дней

    Pending OHLC Breaking Max Min Pending OHLC Breaking Max Min

    Работа отложенными Stop ордерами. Поиск максимума и минимума от .. до ...

    High Low Volume High Low Volume

    Индикатор отображает сумму за несколько баров по формуле (High-Low)*Volume

    Pending iMA Trailing Pending iMA Trailing

    Трейлинг отложного Limit ордера по индикатору iMA (Moving Average, MA)