Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Amount MultiSymbols iMA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2104
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
Одновременно с нескольких символов суммировать значения индикатора iMA (Moving Average, MA). Индикатор рисуется в отдельном окне и имеет два индикаторных буфера: сумма значений быстрых индикаторов (период усреднения задаётся в MA's Fast: averaging period) и сумма значений медленных индикаторов (период усреднения задаётся в MA's Slow: averaging period).
Позволяет наблюдать итоговое движение быстрых и медленных индикаторов сразу с нескольких символов. Символы задаются в текстовой строке Array Symbols - обязательное условие: в качестве разделителя используется символ ";".
Нюансы работы:
Если хоть один из заданных символов не найден - индикатор прекращает работу и выгружается с графика.
Советник отслеживает уровень прибыли (в деньгах) за указанное количество днейPending OHLC Breaking Max Min
Работа отложенными Stop ордерами. Поиск максимума и минимума от .. до ...
Индикатор отображает сумму за несколько баров по формуле (High-Low)*VolumePending iMA Trailing
Трейлинг отложного Limit ордера по индикатору iMA (Moving Average, MA)