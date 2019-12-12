Pending OHLC Breaking Max Min

Идея торговой стратегии

Поиск торгового сигнала - только в момент рождения нового бара. При этом в рынке не должно быть позиций и отложенных ордеров установленных этим советником.

Советник ищет на участке от Left bar до Right bar максимум и минимум цен. На максимуме плюс Indent будет выставлен отложенный Buy stop, а на минимуме минус Indent - Sell stop.

При срабатывании одного из отложенных ордеров - второй, несработавший, сразу удаляется.









Подробнее о настройках советника:





Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.