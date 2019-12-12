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Советники

Pending OHLC Breaking Max Min - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2062
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Поиск торгового сигнала - только в момент рождения нового бара. При этом в рынке не должно быть позиций и отложенных ордеров установленных этим советником.

Советник ищет на участке от Left bar до Right bar максимум и минимум цен. На максимуме плюс Indent будет выставлен отложенный Buy stop, а на минимуме минус Indent - Sell stop.

При срабатывании одного из отложенных ордеров - второй, несработавший, сразу удаляется.

Pending OHLC Breaking Max Min


Подробнее о настройках советника:


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Stop LossTake Profit и  Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в      Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -    Money management установить в Lots Min.

    Four Timeframes Four Timeframes

    Ожидаем одинаковое направление бара #0 (самого правого бара на графике) одновременно на четырёх таймрфеймах

    exp_Amstell Revers exp_Amstell Revers

    Версия советника exp_Amstell с реверсивными сигналами

    Daily Target Daily Target

    Советник отслеживает уровень прибыли (в деньгах) за указанное количество дней

    Amount MultiSymbols iMA Amount MultiSymbols iMA

    Сумма значений индикатора iMA (Moving Average, MA) с нескольких символов