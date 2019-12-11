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exp_Amstell Revers - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2015
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Версия советника exp_Amstell - только теперь торговые сигналы перевёрнуты:

exp_Amstell Revers

Алгоритм работы советника

При первом старте открываем BUY позицию объемом Lots. Далее отлавливаем (в OnTradeTransaction) все открытия позиций и запоминаем (для BUY и SELL позиций отдельно) цены открытия:

  • Если цена последнего открытия BUY позиции находится НИЖЕ текущей цены Ask на Step - открываем новую позицию BUY;
  • Если цена последнего открытия SELL позиции находится ВЫШЕ текущей цены Bid на Step - открываем новую позицию SELL.

Другими словами: при тренде вверх будем всё время открывать позиции BUY, при тренде вниз - SELL.

Также контролируем виртуальный тейк профит: как только прибыль позиции будет равна или больше Virtual Take Profit закрываем позицию по рынку.


Входные параметры

  • Lots - объем открываемой позиции;
  • Virtual Take Profit (in pips) - виртуальный тейк профит;
  • Step (in pips) - минимальный шаг между ценой последней позиции;
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.
    Pending Specified Time OHLC Max Min Pending Specified Time OHLC Max Min

    Работа отложенными Stop ордерами. Выставление отложенным ордеров в заданное время. Расчёт экстремумов цен за определённое количество баров.

    Currency v1.0 Currency v1.0

    Скрипт формирует массив всех возможный торговых пар из 182 сочетаний валют

    Four Timeframes Four Timeframes

    Ожидаем одинаковое направление бара #0 (самого правого бара на графике) одновременно на четырёх таймрфеймах

    Pending OHLC Breaking Max Min Pending OHLC Breaking Max Min

    Работа отложенными Stop ордерами. Поиск максимума и минимума от .. до ...