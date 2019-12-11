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exp_Amstell Revers - эксперт для MetaTrader 5
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Версия советника exp_Amstell - только теперь торговые сигналы перевёрнуты:
Алгоритм работы советника
При первом старте открываем BUY позицию объемом Lots. Далее отлавливаем (в OnTradeTransaction) все открытия позиций и запоминаем (для BUY и SELL позиций отдельно) цены открытия:
- Если цена последнего открытия BUY позиции находится НИЖЕ текущей цены Ask на Step - открываем новую позицию BUY;
- Если цена последнего открытия SELL позиции находится ВЫШЕ текущей цены Bid на Step - открываем новую позицию SELL.
Другими словами: при тренде вверх будем всё время открывать позиции BUY, при тренде вниз - SELL.
Также контролируем виртуальный тейк профит: как только прибыль позиции будет равна или больше Virtual Take Profit закрываем позицию по рынку.
Входные параметры
- Lots - объем открываемой позиции;
- Virtual Take Profit (in pips) - виртуальный тейк профит;
- Step (in pips) - минимальный шаг между ценой последней позиции;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Работа отложенными Stop ордерами. Выставление отложенным ордеров в заданное время. Расчёт экстремумов цен за определённое количество баров.Currency v1.0
Скрипт формирует массив всех возможный торговых пар из 182 сочетаний валют
Ожидаем одинаковое направление бара #0 (самого правого бара на графике) одновременно на четырёх таймрфеймахPending OHLC Breaking Max Min
Работа отложенными Stop ордерами. Поиск максимума и минимума от .. до ...