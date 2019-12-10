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Советники

Pending Specified Time OHLC Max Min - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1923
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник начинает работать в указанное время: Start Hour::Start Minute. На момент начала работы в рынке не должно быть отложенных ордеров выставленных данным советником и позиций. Если условие соблюдается, то советник начинает искать на участке из " Number of bars" максимум и минимум цен. На максимуме будет выставлен отложенный Buy stop, а на минимуме - Sell stop.

При срабатывании одного из отложенных ордеров - второй, несработавший, сразу удаляется.


Pending Specified Time OHLC Max Min


Подробнее о настройках советника:


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Stop LossTake Profit и  Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в     Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

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