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Индикаторы

Four Weeks - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
21834
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Линии поддержки и сопротивления сформированные ценами закрытия 4-х последних баров выбранного периода.




Настройки индикатора:

  • L - включить или выключить отображение линии
  • bar - номер бара
  • TF - выбор периода времени
  • color - цвет линии
  • style - стиль линии

Four Weeks

Four Weeks


    DISCOcandle v1.01 DISCOcandle v1.01

    Индикатор окрашивает свечи на основании индикатора WPR (обновление 17.12.2019)

    DISCObar DISCObar

    Индикатор показывающий свечи звезда и молот, также добавлено Moving Average ATR и прочее...

    Тиковый индикатор сумм разностей между ближайшими тиками Тиковый индикатор сумм разностей между ближайшими тиками

    Индикаторы тиковых объемов не показывают где эти тики, вверху, внизу, в середине бара. Индикатор рисует цену каждого тика стрелочками, если цена ушла вверх, синяя стрелочка, вниз, красная. Так же считает разность между текущим и предыдущим тиком, суммирует разность и рисует индикатор. Для 10 тиков сумма разностей показательна по движению цены. Для большего количества тиков корреляция слабая.

    Work Time Work Time

    Функция предназначена для ограничения времени работы эксперта или скрипта.