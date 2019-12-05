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Four Weeks - индикатор для MetaTrader 4
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Линии поддержки и сопротивления сформированные ценами закрытия 4-х последних баров выбранного периода.
Настройки индикатора:
- L - включить или выключить отображение линии
- bar - номер бара
- TF - выбор периода времени
- color - цвет линии
- style - стиль линии
Индикатор окрашивает свечи на основании индикатора WPR (обновление 17.12.2019)DISCObar
Индикатор показывающий свечи звезда и молот, также добавлено Moving Average ATR и прочее...
Индикаторы тиковых объемов не показывают где эти тики, вверху, внизу, в середине бара. Индикатор рисует цену каждого тика стрелочками, если цена ушла вверх, синяя стрелочка, вниз, красная. Так же считает разность между текущим и предыдущим тиком, суммирует разность и рисует индикатор. Для 10 тиков сумма разностей показательна по движению цены. Для большего количества тиков корреляция слабая.Work Time
Функция предназначена для ограничения времени работы эксперта или скрипта.