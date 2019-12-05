Four Weeks

Индикатор показывающий свечи звезда и молот, также добавлено Moving Average ATR и прочее...

Индикаторы тиковых объемов не показывают где эти тики, вверху, внизу, в середине бара. Индикатор рисует цену каждого тика стрелочками, если цена ушла вверх, синяя стрелочка, вниз, красная. Так же считает разность между текущим и предыдущим тиком, суммирует разность и рисует индикатор. Для 10 тиков сумма разностей показательна по движению цены. Для большего количества тиков корреляция слабая.

Функция предназначена для ограничения времени работы эксперта или скрипта.