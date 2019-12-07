Индикаторы тиковых объемов не показывают где эти тики, вверху, внизу, в середине бара. Индикатор рисует цену каждого тика стрелочками, если цена ушла вверх, синяя стрелочка, вниз, красная. Так же считает разность между текущим и предыдущим тиком и суммирует разность. Для 10 тиков сумма разностей показательна по движению цены. Для большего количества тиков корреляция слабая.

Величина массива для подсчета разностей между тикам - 1000.

Вводные параметры:

Колич. тиков, разность между которыми просчитывается и суммируется для линии 1 - по умолчанию 10.

Колич. тиков, разность между которыми просчитывается и суммируется для линии 2 - по умолчанию 140.

Колич. тиков, разность между которыми просчитывается и суммируется для линии 3 - по умолчанию 360.

Общее количество просчитываемых тиков на разность между соседними тиками - по умолчанию 400.

Выбираем объект рисования при увеличении цены, это стрелка вверх - OBJ_ARROW_UP

Цвет объекта стрелки вверх синий - clrBlue

Точка привязки, снизу стрелки вверх - ANCHOR_BOTTOM.

Выбираем объект рисования при уменьшении цены, это стрелка вниз -OBJ_ARROW_DOWN.

Цвет объекта стрелки вниз красный - clrRed.

Точка привязки, сверху стрелки вниз - ANCHOR_TOP

Включение/выключение вспомогательного Алерт, 4 первых значения разностей и сумм разностей для каждого индикатора на нулевом тике - по умолчанию включено True.

Включение/выключение рисования тиков по цене Аск по умолчанию включено True.

Включение/выключение функции очистки графика. Чистит все элементы на графике - по умолчанию выключено False.