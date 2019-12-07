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Индикаторы

Тиковый индикатор сумм разностей между ближайшими тиками - индикатор для MetaTrader 4

Valeriy Yastremskiy
Valeriy Yastremskiy

Valeriy Yastremskiy

4 (1)
3 продукта 9 кодов 13 тем 5787 комментариев
Просмотров:
9053
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Ticind.jpg (246.4 KB)
QstrTic.mq4 (17.01 KB) просмотр
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Индикаторы тиковых объемов не показывают где эти тики, вверху, внизу, в середине бара. Индикатор рисует цену каждого тика стрелочками, если цена ушла вверх, синяя стрелочка, вниз, красная. Так же считает разность между текущим и предыдущим тиком и суммирует разность. Для 10 тиков сумма  разностей показательна по движению цены. Для большего количества тиков корреляция слабая.

Величина массива для подсчета разностей между тикам - 1000.

Вводные параметры:

Колич. тиков, разность между которыми просчитывается и суммируется для линии 1 - по умолчанию 10.

Колич. тиков, разность между которыми просчитывается и суммируется для линии 2 - по умолчанию 140.

Колич. тиков, разность между которыми просчитывается и суммируется для линии 3 - по умолчанию 360.

Общее количество просчитываемых тиков на разность между соседними тиками - по умолчанию 400.

Выбираем объект рисования при увеличении цены, это стрелка вверх - OBJ_ARROW_UP

Цвет объекта стрелки вверх синий - clrBlue

Точка привязки, снизу стрелки вверх - ANCHOR_BOTTOM.

Выбираем объект рисования при уменьшении цены, это стрелка вниз -OBJ_ARROW_DOWN.

Цвет объекта стрелки вниз красный - clrRed.

Точка привязки, сверху стрелки вниз - ANCHOR_TOP

Включение/выключение вспомогательного Алерт, 4 первых значения разностей и сумм разностей для каждого индикатора на нулевом тике - по умолчанию включено True. 

Включение/выключение рисования тиков по цене Аск по умолчанию включено True.

Включение/выключение функции очистки графика. Чистит все элементы на графике - по умолчанию выключено False. 

Индикатор

    Four Weeks Four Weeks

    Линии поддержки и сопротивления.

    DISCOcandle v1.01 DISCOcandle v1.01

    Индикатор окрашивает свечи на основании индикатора WPR (обновление 17.12.2019)

    Work Time Work Time

    Функция предназначена для ограничения времени работы эксперта или скрипта.

    rectangle orders rectangle orders

    Советник выставляет отложенные ордера по сторонам прямоугольников