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Тиковый индикатор сумм разностей между ближайшими тиками - индикатор для MetaTrader 4
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Индикаторы тиковых объемов не показывают где эти тики, вверху, внизу, в середине бара. Индикатор рисует цену каждого тика стрелочками, если цена ушла вверх, синяя стрелочка, вниз, красная. Так же считает разность между текущим и предыдущим тиком и суммирует разность. Для 10 тиков сумма разностей показательна по движению цены. Для большего количества тиков корреляция слабая.
Величина массива для подсчета разностей между тикам - 1000.
Вводные параметры:
Колич. тиков, разность между которыми просчитывается и суммируется для линии 1 - по умолчанию 10.
Колич. тиков, разность между которыми просчитывается и суммируется для линии 2 - по умолчанию 140.
Колич. тиков, разность между которыми просчитывается и суммируется для линии 3 - по умолчанию 360.
Общее количество просчитываемых тиков на разность между соседними тиками - по умолчанию 400.
Выбираем объект рисования при увеличении цены, это стрелка вверх - OBJ_ARROW_UP
Цвет объекта стрелки вверх синий - clrBlue
Точка привязки, снизу стрелки вверх - ANCHOR_BOTTOM.
Выбираем объект рисования при уменьшении цены, это стрелка вниз -OBJ_ARROW_DOWN.
Цвет объекта стрелки вниз красный - clrRed.
Точка привязки, сверху стрелки вниз - ANCHOR_TOP
Включение/выключение вспомогательного Алерт, 4 первых значения разностей и сумм разностей для каждого индикатора на нулевом тике - по умолчанию включено True.
Включение/выключение рисования тиков по цене Аск по умолчанию включено True.
Включение/выключение функции очистки графика. Чистит все элементы на графике - по умолчанию выключено False.
Линии поддержки и сопротивления.DISCOcandle v1.01
Индикатор окрашивает свечи на основании индикатора WPR (обновление 17.12.2019)
Функция предназначена для ограничения времени работы эксперта или скрипта.rectangle orders
Советник выставляет отложенные ордера по сторонам прямоугольников