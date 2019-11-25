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speed BB - индикатор для MetaTrader 4
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Скорость изменения показаний индикатора Bollinger Bands. От текущего показания индикатора отнимается предыдущее.
Настройки индикатора:
- period - период
- deviation - кол-во стандартных отклонений
- bands_shift - сдвиг относительно цены
- applied_price - тип цены
Monster (correlation trading)
Открываем пары ордеров на символах с высокой корреляцией. Достаточно сложный советник. Description in English will be published in a first comment.cm spresd 2 symbol
Индикатор cm spresd 2 symbol отображает спред по 2м инструментам в режиме реального времени.
Боксовый Горизонтальный Профиль
Боксовый Горизонтальный Профиль с поддержкой распределения Гаусса.Signal Close Open
Индикатор выдает алерт и отправляет сигнал на почту при изменении торговой ситуации.