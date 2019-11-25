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Индикаторы

speed BB - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
7485
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Скорость изменения показаний индикатора Bollinger Bands. От текущего показания индикатора отнимается предыдущее.


Настройки индикатора:

  • period - период 
  • deviation - кол-во стандартных отклонений 
  • bands_shift - сдвиг относительно цены 
  • applied_price - тип цены 

speed BB

speed BB





    Monster (correlation trading) Monster (correlation trading)

    Открываем пары ордеров на символах с высокой корреляцией. Достаточно сложный советник. Description in English will be published in a first comment.

    cm spresd 2 symbol cm spresd 2 symbol

    Индикатор cm spresd 2 symbol отображает спред по 2м инструментам в режиме реального времени.

    Боксовый Горизонтальный Профиль Боксовый Горизонтальный Профиль

    Боксовый Горизонтальный Профиль с поддержкой распределения Гаусса.

    Signal Close Open Signal Close Open

    Индикатор выдает алерт и отправляет сигнал на почту при изменении торговой ситуации.