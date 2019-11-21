Эксперт анализирует расхождение в поведении символов с высокой корреляцией.

Эксперт может открывать/закрывать позиции как в полностью автоматическом режиме, так и имеет возможность ручного вмешательства в процесс торговли.

Логика робота

Общая схема: если мы знаем, что два инструмента имеют высокую степень корреляции, можно предположить, что временное отклонение от нормального значения корреляции в последствие будет "закрыто", т. е. значение корреляции имеет тенденцию восстанавливаться. Эксперт открывает ордера в направлении закрытия этого отклонения.

Для поиска глобального значения используется Period Main баров на TimeFrame Main.

Для поиска отклонения рассматриваем Period 2 баров на TimeFrame 2 в комбинации с абсолютным значением расхождения Gap, измеряемого в пунктах.

К сожалению, некоторые фундаментальные факторы приводят к тому, что один (или оба) символа не стремятся возвратиться к "естественным" значениям глобальной корреляции. Для выхода из этого затруднения применяется система открытия дополнительных ордеров с возможностью увеличения лота (опционально, есть возможность ограничить размер сетки (вплоть до одной пары ордеров) и не увеличивать (или уменьшать) лот).

Особенности

В эксперте реализовано несколько модулей для контроля безопасности (отслеживание сбалансированности сеток по обоим парам, специальный модуль закрытия большого количества ордеров с минимальным проскальзыванием, проверка потенциально небезопасных пар символов и ряд других). Помимо этого, в лог эксперта выводится множество дополнительной информации.

Эксперт имеет развитый интерфейс с возможностью ручного вмешательства в процесс торговли и получения статистической информации.

Рекомендуемая ширина графика, к которому прикреплён эксперт - 1200 точек. В случае, если вся информация не умещается в видимое поле, в нижнем правом углу будут доступны кнопки прокрутки

Для получения информации о настройках эксперта смотрите файл в комментариях. Так же в комментариях смотрите скриншоты с описанием элементов ручного управления и пояснениями к отображаемой информации.

Мультивалютный эксперт нельзя протестировать в тестере МТ4!

Несколько слов о первом старте . Как правило, эксперт автоматически подгружает историю по всем необходимым символам, но иногда требуется ручная загрузка истории (смотрите лог эксперта для получения этой информации).

Основные настройки

Start grids only manually - выбор режима старта новых сеток - ручной либо автоматический

выбор режима старта новых сеток - ручной либо автоматический Trade positive correlation, Trade negative correlation - вид корреляции, доступный для анализа и торговли

вид корреляции, доступный для анализа и торговли Version, Points calculation mode, Lot correction type - содержание данных параметров было Know-How, но у нас же КодаБаза :)

содержание данных параметров было Know-How, но у нас же КодаБаза :) Sort way - выбор приоритета открытия сеток

выбор приоритета открытия сеток TimeFrame Main, Period Main - параметры поиска глобальной корреляции

параметры поиска глобальной корреляции TimeFrame 2, Period 2 - анализ локальной корреляции

анализ локальной корреляции Min. correlation, Min. deviation to trade, Min. gap (points) - настройки триггера для открытия сделки

настройки триггера для открытия сделки Money & grid settings - в этом разделе указываются стартовый и последующие лоты, плотность сетки

в этом разделе указываются стартовый и последующие лоты, плотность сетки Exit conditions - аналоги Тейкпрофит и СтопЛосс, но рассчитанные для всей сетки вместе

аналоги Тейкпрофит и СтопЛосс, но рассчитанные для всей сетки вместе Time filters - ограничение времени работы робота

ограничение времени работы робота Limitations for grid quantity - ограничения на открытие ордеров

ограничения на открытие ордеров Other settings - прочие настройки, такие как Идентификационный номер ордеров, Комментарий

прочие настройки, такие как Идентификационный номер ордеров, Комментарий Decoration - внешний вид интерфейса

Рекомендуемый метод применения: отдельно запускать копии для позитивной и негативной корреляции. (не обязательно)







