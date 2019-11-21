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Monster (correlation trading) - эксперт для MetaTrader 4

Igor Zakharov
Igor Zakharov

Igor Zakharov

4.3 (22)
9 кодов 739 комментариев
Просмотров:
9064
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Эксперт анализирует расхождение в поведении символов с высокой корреляцией.

Эксперт может открывать/закрывать позиции как в полностью автоматическом режиме, так и имеет возможность ручного вмешательства в процесс торговли.

Логика робота

Общая схема: если мы знаем, что два инструмента имеют высокую степень корреляции, можно предположить, что временное отклонение от нормального значения корреляции в последствие будет "закрыто", т. е. значение корреляции имеет тенденцию восстанавливаться. Эксперт открывает ордера в направлении закрытия этого отклонения.

Для поиска глобального значения используется Period Main баров на TimeFrame Main.

Для поиска отклонения рассматриваем Period 2 баров на TimeFrame 2 в комбинации с абсолютным значением расхождения  Gap, измеряемого в пунктах.

К сожалению, некоторые фундаментальные факторы приводят к тому, что один (или оба) символа не стремятся возвратиться к "естественным" значениям глобальной корреляции. Для выхода из этого затруднения применяется система открытия дополнительных ордеров с возможностью увеличения лота (опционально, есть возможность ограничить размер сетки (вплоть до одной пары ордеров) и не увеличивать (или уменьшать) лот).

Особенности

В эксперте реализовано несколько модулей для контроля безопасности (отслеживание сбалансированности сеток по обоим парам, специальный модуль закрытия большого количества ордеров с минимальным проскальзыванием, проверка потенциально небезопасных пар символов и ряд других). Помимо этого, в лог эксперта выводится множество дополнительной информации.

Эксперт имеет развитый интерфейс с возможностью ручного вмешательства в процесс торговли и получения статистической информации.

Рекомендуемая ширина графика, к которому прикреплён эксперт - 1200 точек. В случае, если вся информация не умещается в видимое поле, в нижнем правом углу будут доступны кнопки прокрутки

Для получения информации о настройках эксперта смотрите файл в комментариях. Так же в комментариях смотрите скриншоты с описанием элементов ручного управления и пояснениями к отображаемой информации.

Мультивалютный эксперт нельзя протестировать в тестере МТ4!

Несколько слов о  первом старте. Как правило, эксперт автоматически подгружает историю по всем необходимым символам, но иногда требуется ручная загрузка истории (смотрите лог эксперта для получения этой информации).

Основные настройки

  • Start grids only manually - выбор режима старта новых сеток - ручной либо автоматический
  • Trade positive correlation, Trade negative correlation - вид корреляции, доступный для анализа и торговли
  • Version, Points calculation mode, Lot correction type - содержание данных параметров было Know-How, но у нас же КодаБаза :)
  • Sort way - выбор приоритета открытия сеток
  • TimeFrame Main, Period Main - параметры поиска глобальной корреляции
  • TimeFrame 2, Period 2 - анализ локальной корреляции
  • Min. correlation, Min. deviation to trade, Min. gap (points) - настройки триггера для открытия сделки
  • Money & grid settings - в этом разделе указываются стартовый и последующие лоты, плотность сетки
  • Exit conditions - аналоги Тейкпрофит и СтопЛосс, но рассчитанные для всей сетки вместе
  • Time filters - ограничение времени работы робота
  • Limitations for grid quantity - ограничения на открытие ордеров
  • Other settings - прочие настройки, такие как Идентификационный номер ордеров, Комментарий
  • Decoration - внешний вид интерфейса

Рекомендуемый метод применения: отдельно запускать копии для позитивной и негативной корреляции. (не обязательно)



    cm spresd 2 symbol cm spresd 2 symbol

    Индикатор cm spresd 2 symbol отображает спред по 2м инструментам в режиме реального времени.

    Round Levels Indicator Round Levels Indicator

    Индикатор рисует круглые уровни цены

    speed BB speed BB

    Скорость индикатора Bollinger Bands.

    Боксовый Горизонтальный Профиль Боксовый Горизонтальный Профиль

    Боксовый Горизонтальный Профиль с поддержкой распределения Гаусса.