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cm spresd 2 symbol - индикатор для MetaTrader 4
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Round Levels Indicator
Индикатор рисует круглые уровни ценыcm tral limit order MA
советник тралит лимитку по МА
Monster (correlation trading)
Открываем пары ордеров на символах с высокой корреляцией. Достаточно сложный советник. Description in English will be published in a first comment.speed BB
Скорость индикатора Bollinger Bands.