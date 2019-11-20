При торговле по стратегии парного трейдинга иногда необходимо знать как вел себя спред на истории по каждому инструменту. Индикатор cm spresd 2 symbol отображает спред по 2м инструментам в режиме реального времени. Т.е. показывает только ту часть истории на которой он бул установлен.



