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Индикаторы

cm spresd 2 symbol - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
3673
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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При торговле по стратегии парного трейдинга иногда необходимо знать как вел себя спред на истории по каждому инструменту. Индикатор cm spresd 2 symbol отображает спред по 2м инструментам в режиме реального времени. Т.е. показывает только ту часть истории на которой он бул установлен.

Индикатор cm spresd 2 symbol отображает спред по 2м инструментам в режиме реального времени.

    Round Levels Indicator Round Levels Indicator

    Индикатор рисует круглые уровни цены

    cm tral limit order MA cm tral limit order MA

    советник тралит лимитку по МА

    Monster (correlation trading) Monster (correlation trading)

    Открываем пары ордеров на символах с высокой корреляцией. Достаточно сложный советник. Description in English will be published in a first comment.

    speed BB speed BB

    Скорость индикатора Bollinger Bands.