Маржа, взимаемая с перекрытых ордеров.

советник тралит лимитку по МА

Индикатор cm spresd 2 symbol отображает спред по 2м инструментам в режиме реального времени.

Открываем пары ордеров на символах с высокой корреляцией. Достаточно сложный советник. Description in English will be published in a first comment.