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Индикаторы

Round Levels Indicator - индикатор для MetaTrader 4

Petr Voytenko
Petr Voytenko

Petr Voytenko

3.4 (5)
4 кода 16 тем 95 комментариев
Просмотров:
8555
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор рисует круглые уровни цены, которые зачастую являются хорошими уровнями поддержки и сопротивления.

Параметры:

  • Size of grid   -  расстояние между уровнями в пипсах, по умолчанию 500
  • Quantity of levels   -   количество отображаемых уровней, по умолчанию 25
  • Levels color   -   цвет уровней, по умолчанию DarkBlue
  • Levels Type   -   тип отображения уровней, по умолчанию STYLE_DOT (выбирается из списка)
Round Levels
    cm tral limit order MA cm tral limit order MA

    советник тралит лимитку по МА

    MARGINHEDGED MARGINHEDGED

    Маржа, взимаемая с перекрытых ордеров.

    cm spresd 2 symbol cm spresd 2 symbol

    Индикатор cm spresd 2 symbol отображает спред по 2м инструментам в режиме реального времени.

    Monster (correlation trading) Monster (correlation trading)

    Открываем пары ордеров на символах с высокой корреляцией. Достаточно сложный советник. Description in English will be published in a first comment.