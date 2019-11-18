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Round Levels Indicator - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор рисует круглые уровни цены, которые зачастую являются хорошими уровнями поддержки и сопротивления.
Параметры:
- Size of grid - расстояние между уровнями в пипсах, по умолчанию 500
- Quantity of levels - количество отображаемых уровней, по умолчанию 25
- Levels color - цвет уровней, по умолчанию DarkBlue
- Levels Type - тип отображения уровней, по умолчанию STYLE_DOT (выбирается из списка)
cm tral limit order MA
советник тралит лимитку по МАMARGINHEDGED
Маржа, взимаемая с перекрытых ордеров.
cm spresd 2 symbol
Индикатор cm spresd 2 symbol отображает спред по 2м инструментам в режиме реального времени.Monster (correlation trading)
Открываем пары ордеров на символах с высокой корреляцией. Достаточно сложный советник. Description in English will be published in a first comment.