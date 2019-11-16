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cm tral limit order MA - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
6794
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Сделал советник.
Открывает лимитку на МА если в том направлении нет открытой позиции. Если лимитка уже открыта, то тралит ее по МА.
Период МА можно указывать в параметрах так же как стоплосс тейкпрофит и лот лимитного ордера....


Удачной торговли!

    MARGINHEDGED MARGINHEDGED

    Маржа, взимаемая с перекрытых ордеров.

    Optimisation Report to .set Optimisation Report to .set

    Конвертирует файл отчёта оптимизации *.htm в набор файлов *.set

    Round Levels Indicator Round Levels Indicator

    Индикатор рисует круглые уровни цены

    cm spresd 2 symbol cm spresd 2 symbol

    Индикатор cm spresd 2 symbol отображает спред по 2м инструментам в режиме реального времени.