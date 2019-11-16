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cm tral limit order MA - эксперт для MetaTrader 4
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Сделал советник.
Открывает лимитку на МА если в том направлении нет открытой позиции. Если лимитка уже открыта, то тралит ее по МА.
Период МА можно указывать в параметрах так же как стоплосс тейкпрофит и лот лимитного ордера....
Удачной торговли!
MARGINHEDGED
Маржа, взимаемая с перекрытых ордеров.Optimisation Report to .set
Конвертирует файл отчёта оптимизации *.htm в набор файлов *.set
Round Levels Indicator
Индикатор рисует круглые уровни ценыcm spresd 2 symbol
Индикатор cm spresd 2 symbol отображает спред по 2м инструментам в режиме реального времени.