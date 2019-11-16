Сделал советник.

Открывает лимитку на МА если в том направлении нет открытой позиции. Если лимитка уже открыта, то тралит ее по МА.

Период МА можно указывать в параметрах так же как стоплосс тейкпрофит и лот лимитного ордера....





Удачной торговли!