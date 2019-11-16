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MARGINHEDGED - эксперт для MetaTrader 4
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Маржа, взимаемая с перекрытых ордеров на расчетный лот заданный в настройках.
Например: в рынке открыты одновременно позиция на покупку и позиция на продажу одинаковым лотом, информация данного советника - это маржа которая взимается в данной ситуации. Показана в валюте депозита и в процентах.
Отображение можно перетаскивать мышью в любую часть экрана, а также увеличивать и уменьшать в размере.
описание настроек:
- Lot - задать лот для расчетов;
Optimisation Report to .set
Конвертирует файл отчёта оптимизации *.htm в набор файлов *.setПоиск произвольных паттернов
Выделить паттерн прямоугольником, и сравнить как на истории вела себя цена в аналогичной ситуации.
cm tral limit order MA
советник тралит лимитку по МАRound Levels Indicator
Индикатор рисует круглые уровни цены