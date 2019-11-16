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Советники

MARGINHEDGED - эксперт для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
4240
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Маржа, взимаемая с перекрытых ордеров на расчетный лот заданный в настройках.

Например: в рынке открыты одновременно позиция на покупку и позиция на продажу одинаковым лотом, информация данного советника - это маржа которая взимается в данной ситуации. Показана в валюте депозита и в процентах.

Отображение можно перетаскивать мышью в любую часть экрана, а также увеличивать и уменьшать в размере.


описание настроек:

  • Lot - задать лот для расчетов;


Маржа, взимаемая с перекрытых ордеров


    Optimisation Report to .set Optimisation Report to .set

    Конвертирует файл отчёта оптимизации *.htm в набор файлов *.set

    Поиск произвольных паттернов Поиск произвольных паттернов

    Выделить паттерн прямоугольником, и сравнить как на истории вела себя цена в аналогичной ситуации.

    cm tral limit order MA cm tral limit order MA

    советник тралит лимитку по МА

    Round Levels Indicator Round Levels Indicator

    Индикатор рисует круглые уровни цены