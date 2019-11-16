Маржа, взимаемая с перекрытых ордеров на расчетный лот заданный в настройках.

Например: в рынке открыты одновременно позиция на покупку и позиция на продажу одинаковым лотом, информация данного советника - это маржа которая взимается в данной ситуации. Показана в валюте депозита и в процентах.

Отображение можно перетаскивать мышью в любую часть экрана, а также увеличивать и уменьшать в размере.





описание настроек:

Lot - задать лот для расчетов;











