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iSAR Pending Stop 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2265
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Развитие первой версии iSAR Pending Stop

Новое в версии 2:

Добавлен параметр "Close all with profit" - закрыть все позиции и удалить оставшиеся отложенные ордера при достижении прибыли.Задаётся в деньгах.


Идея торговой стратегии

Главная идея: поймать самый момент разворота цен при помощи индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR) и отложенных Stop ордеров.

Советник на заданном баре (Signal bar#) проверяет значение индикатора iSAR и цен бара. Допустим цены идут вниз, iSAR выше цен -> значит на расстоянии  Pending: Indent от цены High на баре Signal bar# будет выставлен отложенный Buy stop ордер. Если на следующем баре iSAR опустится ещё ниже - значит предыдущий отложенный ордер будет удалён и выставлен новый.

iSAR Pending Stop

Аналогично выставляются отложенные Sell stop ордера.

Перед выставлением отложенного ордера проверяется текущий спред и заданный (максимальный) в Pending: Maximum spread - если текущий спред окажется выше заданного, торговый приказ сбрасывается.


Подробнее о настройках советника:


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Stop LossTake Profit и  Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в      Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -    Money management установить в Lots Min.

    Кортеж Кортеж

    Реализация кортежа. Добавлена кроссплатформенность mql4/mql5.

    MTF Candle for MT5 MTF Candle for MT5

    Данный индикатор является адаптацией оригинального индикатора M-Candles, написанного изначально на Metatrader4. Мной был переписан для MetaTrader5.

    Two Rivers Alert Two Rivers Alert

    Сигнальный индикатор на основе двух индикаторов iMA (Moving Average). При появлении стрелки звучит Alert (один раз на бар)

    MCVA - Multichart Visual Analyser for MT5 MCVA - Multichart Visual Analyser for MT5

    Индикатор является адаптацией со скрипта, взятого с МТ4. Технически выполняет все те же функции, что и оригинальный MVCA.