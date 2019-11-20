Скрипт создает на чарте три "связанных" графических объекта: две вертикальные линии и линейную регрессию.

При перемещении пользователем какого-либо из трех объектов автоматически выполняется позиционирование на чарте "связанных" объектов.

При запуске скрипта на нескольких чартах, перемещать объекты можно на любом из них, при этом позиционирование "связанных" объектов выполняется на всех чартах. Скрипт независим от таймфрейма.

Настройки:

data_shift_first - сдвиг первой временной координаты времени в секундах

- сдвиг первой временной координаты времени в секундах data_shift_second - сдвиг второй координаты времени в секундах

По умолчанию настройки заложены на некоторый сдвиг по времени (см. рис.1).

Особенности индикатор: ввиду того, что индикатора является адаптацией со скрипта ( т.е. технически это изначально был не индикатор ) , взятого с МТ4, в нем имеются некоторые особенности его работы:

1. При запуске цена не обновляется только одни раз. Временное решение - при необходимости переключать на соседний таймфрейм, линии индикатора останутся на месте.

2. Под работу в выходные дни (пока цена стоит),индикатор не адаптирован. Временное решение - ставить в субботнее время 1-й сдвиг 86000 секунд, 2-й сдвиг - 83000 секунд.

3. Поскольку в основу алгоритма генерации заложен замкнутый цикл, переход между таймфреймами несколько заторможен.

4. Не разрешен вопрос установки в настройках вместо секунд обыкновенных дат, но, думаю, что этот вопрос не принципиален.





Рис. 1. Первый запуск









Рис. 2. Перемещение на случайную величину