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MCVA - Multichart Visual Analyser for MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Скрипт создает на чарте три "связанных" графических объекта: две вертикальные линии и линейную регрессию.
При перемещении пользователем какого-либо из трех объектов автоматически выполняется позиционирование на чарте "связанных" объектов.
При запуске скрипта на нескольких чартах, перемещать объекты можно на любом из них, при этом позиционирование "связанных" объектов выполняется на всех чартах. Скрипт независим от таймфрейма.
Настройки:
- data_shift_first - сдвиг первой временной координаты времени в секундах
- data_shift_second - сдвиг второй координаты времени в секундах
По умолчанию настройки заложены на некоторый сдвиг по времени (см. рис.1).
Особенности индикатор: ввиду того, что индикатора является адаптацией со скрипта (т.е. технически это изначально был не индикатор ), взятого с МТ4, в нем имеются некоторые особенности его работы:
1. При запуске цена не обновляется только одни раз. Временное решение - при необходимости переключать на соседний таймфрейм, линии индикатора останутся на месте.
2. Под работу в выходные дни (пока цена стоит),индикатор не адаптирован. Временное решение - ставить в субботнее время 1-й сдвиг 86000 секунд, 2-й сдвиг - 83000 секунд.
3. Поскольку в основу алгоритма генерации заложен замкнутый цикл, переход между таймфреймами несколько заторможен.
4. Не разрешен вопрос установки в настройках вместо секунд обыкновенных дат, но, думаю, что этот вопрос не принципиален.
Рис. 1. Первый запуск
Рис. 2. Перемещение на случайную величину
Сигнальный индикатор на основе двух индикаторов iMA (Moving Average). При появлении стрелки звучит Alert (один раз на бар)iSAR Pending Stop 2
Торговая стратегия на сигналах индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR) и отложенных Stop ордерах. Развитие версии "1"
Класс для рисования отложных ордеров на графике после тестирования, как это было в МТ4.BreakOut15 2
Стратегия на пересечении двух iMA (пересечение минимум на размер "BreakOut Level"). Рабочее время от Start Hour до End Hour