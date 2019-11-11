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iSAR Pending Stop - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Главная идея: поймать самый момент разворота цен при помощи индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR) и отложенных Stop ордеров.
Советник на заданном баре (Signal bar#) проверяет значение индикатора iSAR и цен бара. Допустим цены идут вниз, iSAR выше цен -> значит на расстоянии Pending: Indent от цены High на баре Signal bar# будет выставлен отложенный Buy stop ордер. Если на следующем баре iSAR опустится ещё ниже - значит предыдущий отложенный ордер будет удалён и выставлен новый.
Аналогично выставляются отложенные Sell stop ордера.
Перед выставлением отложенного ордера проверяется текущий спред и заданный (максимальный) в Pending: Maximum spread - если текущий спред окажется выше заданного, торговый приказ сбрасывается.
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Вывод спреда на график. Для оценки уровня спреда по отношению к свече данного инструмента и таймфрейма.News template
News template
Скрипт модифицирует Тейк профит позиций и отложенных ордеров ценой на которую он был брошенTickFromMT5ToTicksFile
Формирование тикового файла TKS для МТ4 на основе тиков, полученный в МТ5