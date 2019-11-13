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Индикаторы

MTF Candle for MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Ivan Ontuzhev
Ivan Ontuzhev

Ivan Ontuzhev

  • Инженер-технолог в  АО 'Спецтехномаш'
  • Россия
  • 624
Делаю индикаторы на заказ, перевожу код с MT4 на MT5 и обратно по запросу. Если нужно, могу по ТЗ разработать советник.
2 кода 44 комментария
Просмотров:
14035
Рейтинг:
(48)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор производит расчет свечей старшего таймфрейма и отображает их на младшем.

Настройки:

  • TF_Bar - выбор старшего таймфрейма, на основе которого будут отображаться свечи на текущем 
  • Number_of_Bars - предельное число баров, до которого будет производиться расчет индикатора
  • Color_Up - цветовое отображение бычьих свечей
  • Color_Down - цветовое отображение медвежьих свечей
  • Widht_lines - толщина линий индикатора
  • Fill_Candle - заливка тела свечи
  • Display_Shadow - отображение теней свечей 
  • Boxedwick - свечная рамка (рис.2)
  • Widht_lines_boxedwick - толщина линии свечной рамки
  • Color_boxedwick_is_Color_candle - выбор цветности свечной рамки. Если выбрано True, то цветовая схема совпадает со свечной, иначе используется собственная цветовая схема
  • Color_Up_boxedwick - цвет рамки, если свеча бычья. Работает, если в параметре  Color_boxedwick_is_Color_candle выбрано False
  • Color_Down_boxedwick  - цвет рамки, если свеча медвежья. Работает, если в параметре  Color_boxedwick_is_Color_candle  выбрано False
  • Back_Mode - при активации старшие свечи будут располагаться позади основных и не будут искажать их цвет (рис.3)
  • GBC - зазор между старшими свечами. При активации будет показывать одновременно и правильную границу раздела между текущей и предыдущей основными сечами (рис.3)
  • Bar_Force_VSA - инструмент VSA, показывающий бар "Усилие", который образуется, когда текущий объем этого бара выше двух предыдущих, работает только в сочетании с Boxedwick, но с выключенным параметром Fill_Candle (рис.4)
  • Type_Volume - тип объемов, при котором будет работать параметр Force_Bar_VSA (для корректного отображения тип объемов на графике должен совпадать с выбранным на индикаторе)

Рис.1. Базовый вид индикатора


Рис.2. Вид индикатора с активированной функцией Boxedwick


Рис.3. Вид индикатора с активированной функцией Fill_CandleGBC и Back_Mode (свечи текущего ТФ имеют не искаженный цвет)



Рис.4. Вид индикатора с активированной функцией Bar_Force_VSA и Boxedwick 


TickFromMT5ToTicksFile TickFromMT5ToTicksFile

Формирование тикового файла TKS для МТ4 на основе тиков, полученный в МТ5

ChartPriceOnDropped Modification ChartPriceOnDropped Modification

Скрипт модифицирует Тейк профит позиций и отложенных ордеров ценой на которую он был брошен

Кортеж Кортеж

Реализация кортежа. Добавлена кроссплатформенность mql4/mql5.

iSAR Pending Stop 2 iSAR Pending Stop 2

Торговая стратегия на сигналах индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR) и отложенных Stop ордерах. Развитие версии "1"