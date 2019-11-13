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MTF Candle for MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор производит расчет свечей старшего таймфрейма и отображает их на младшем.
Настройки:
- TF_Bar - выбор старшего таймфрейма, на основе которого будут отображаться свечи на текущем
- Number_of_Bars - предельное число баров, до которого будет производиться расчет индикатора
- Color_Up - цветовое отображение бычьих свечей
- Color_Down - цветовое отображение медвежьих свечей
- Widht_lines - толщина линий индикатора
- Fill_Candle - заливка тела свечи
- Display_Shadow - отображение теней свечей
- Boxedwick - свечная рамка (рис.2)
- Widht_lines_boxedwick - толщина линии свечной рамки
- Color_boxedwick_is_Color_candle - выбор цветности свечной рамки. Если выбрано True, то цветовая схема совпадает со свечной, иначе используется собственная цветовая схема
- Color_Up_boxedwick - цвет рамки, если свеча бычья. Работает, если в параметре Color_boxedwick_is_Color_candle выбрано False
- Color_Down_boxedwick - цвет рамки, если свеча медвежья. Работает, если в параметре Color_boxedwick_is_Color_candle выбрано False
- Back_Mode - при активации старшие свечи будут располагаться позади основных и не будут искажать их цвет (рис.3)
- GBC - зазор между старшими свечами. При активации будет показывать одновременно и правильную границу раздела между текущей и предыдущей основными сечами (рис.3)
- Bar_Force_VSA - инструмент VSA, показывающий бар "Усилие", который образуется, когда текущий объем этого бара выше двух предыдущих, работает только в сочетании с Boxedwick, но с выключенным параметром Fill_Candle (рис.4)
- Type_Volume - тип объемов, при котором будет работать параметр Force_Bar_VSA (для корректного отображения тип объемов на графике должен совпадать с выбранным на индикаторе)
Рис.1. Базовый вид индикатора
Рис.2. Вид индикатора с активированной функцией Boxedwick
Рис.3. Вид индикатора с активированной функцией Fill_Candle, GBC и Back_Mode (свечи текущего ТФ имеют не искаженный цвет)
Рис.4. Вид индикатора с активированной функцией Bar_Force_VSA и Boxedwick
TickFromMT5ToTicksFile
Формирование тикового файла TKS для МТ4 на основе тиков, полученный в МТ5ChartPriceOnDropped Modification
Скрипт модифицирует Тейк профит позиций и отложенных ордеров ценой на которую он был брошен
Кортеж
Реализация кортежа. Добавлена кроссплатформенность mql4/mql5.iSAR Pending Stop 2
Торговая стратегия на сигналах индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR) и отложенных Stop ордерах. Развитие версии "1"