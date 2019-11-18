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Индикаторы

Two Rivers Alert - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
5210
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Two Rivers использует в своих расчётах два индикатора iMA (Moving Average, MA) - один рассчитывается по ценам High, а второй по ценам Low. Назовём эти индикаторы iMA High и iMA Low соответственно.. Входные параметры, одинаковые для обоих индикаторов:

  • MA's: averaging period - период усреднения обоих 
  • MA's: horizontal shift - смещение индикатора по горизонтали
  • MA's: smoothing type - тип сглаживания 

Сигналы индикатора:

Сигнал поступает только, если минимальная цена бара ниже индикатора iMA Low, а максимальная цена бара выше индикатора iMA High:

  • бар бычий - рисуется стрелка в индикаторном буфере "Up"
  • бар медвежий - рисуется стрелка в индикаторном буфере "Down"
При появлении стрелки звучит Alert (один раз на бар)

Two Rivers


    iSAR Pending Stop 2 iSAR Pending Stop 2

    Торговая стратегия на сигналах индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR) и отложенных Stop ордерах. Развитие версии "1"

    Кортеж Кортеж

    Реализация кортежа. Добавлена кроссплатформенность mql4/mql5.

    MCVA - Multichart Visual Analyser for MT5 MCVA - Multichart Visual Analyser for MT5

    Индикатор является адаптацией со скрипта, взятого с МТ4. Технически выполняет все те же функции, что и оригинальный MVCA.

    DrawingOrders DrawingOrders

    Класс для рисования отложных ордеров на графике после тестирования, как это было в МТ4.