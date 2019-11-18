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Two Rivers Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Two Rivers использует в своих расчётах два индикатора iMA (Moving Average, MA) - один рассчитывается по ценам High, а второй по ценам Low. Назовём эти индикаторы iMA High и iMA Low соответственно.. Входные параметры, одинаковые для обоих индикаторов:
- MA's: averaging period - период усреднения обоих
- MA's: horizontal shift - смещение индикатора по горизонтали
- MA's: smoothing type - тип сглаживания
Сигналы индикатора:
Сигнал поступает только, если минимальная цена бара ниже индикатора iMA Low, а максимальная цена бара выше индикатора iMA High:
- бар бычий - рисуется стрелка в индикаторном буфере "Up"
- бар медвежий - рисуется стрелка в индикаторном буфере "Down"
Торговая стратегия на сигналах индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR) и отложенных Stop ордерах. Развитие версии "1"Кортеж
Реализация кортежа. Добавлена кроссплатформенность mql4/mql5.
Индикатор является адаптацией со скрипта, взятого с МТ4. Технически выполняет все те же функции, что и оригинальный MVCA.DrawingOrders
Класс для рисования отложных ордеров на графике после тестирования, как это было в МТ4.