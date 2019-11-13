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Optimisation Report to .set - скрипт для MetaTrader 4

Igor Zakharov
Igor Zakharov

Igor Zakharov

4.3 (22)
9 кодов 739 комментариев
Просмотров:
2504
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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А вы знали, что в сохраненном из терминала файле результатов оптимизации, помимо результатов, хранятся и настройки, при которых они получены?

Укажите имя файла (без расширения), укажите какие из результатов включить в имя, запустите и получите папку с файлами настроек. Вся работа с локальной папкой Files.


    Поиск произвольных паттернов Поиск произвольных паттернов

    Выделить паттерн прямоугольником, и сравнить как на истории вела себя цена в аналогичной ситуации.

    Линейка (шкала) Линейка (шкала)

    Линейка на графике в пунктах или в процентах при заданном лоте. Шкала настраивается.

    MARGINHEDGED MARGINHEDGED

    Маржа, взимаемая с перекрытых ордеров.

    cm tral limit order MA cm tral limit order MA

    советник тралит лимитку по МА