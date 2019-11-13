А вы знали, что в сохраненном из терминала файле результатов оптимизации, помимо результатов, хранятся и настройки, при которых они получены?

Укажите имя файла (без расширения), укажите какие из результатов включить в имя, запустите и получите папку с файлами настроек. Вся работа с локальной папкой Files.



