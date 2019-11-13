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Optimisation Report to .set - скрипт для MetaTrader 4
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А вы знали, что в сохраненном из терминала файле результатов оптимизации, помимо результатов, хранятся и настройки, при которых они получены?
Укажите имя файла (без расширения), укажите какие из результатов включить в имя, запустите и получите папку с файлами настроек. Вся работа с локальной папкой Files.
Поиск произвольных паттернов
Выделить паттерн прямоугольником, и сравнить как на истории вела себя цена в аналогичной ситуации.Линейка (шкала)
Линейка на графике в пунктах или в процентах при заданном лоте. Шкала настраивается.
MARGINHEDGED
Маржа, взимаемая с перекрытых ордеров.cm tral limit order MA
советник тралит лимитку по МА