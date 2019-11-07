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Поиск произвольных паттернов - индикатор для MetaTrader 4
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Копаюсь в старых архивах, и нашёл интересную идею. до конца не довел, но возможно либо вместе с сообществом, либо кто-то втихую доведёт. Можно относиться как к шутке, но прогнозы настолько часто удивляют схожестью с будущей ценой, что кажется, что в этом что-то есть.
картинка:
когда руками торгуешь, то видишь, что некоторые картинки часто повторяются, и возник вопрос - а повторяется ли исход (т.е. последующее движение)?
методов было несколько, делюсь теми, что больше понравились (коды в приложении)
они основаны на корреляции, использовались 2 подхода: поиск максимальной корреляции непосредственно по графику или по ЗигЗагу (ЗЗ на картинке)
методов поиска 3: не учитывая временные рамки и учитываю (т.е. если область, которую мы посчитали паттерном начинается в 11:30 и заканчивается в 23:00, то и сродство ищем так же). а также по количеству узлов ЗЗ, составляющих паттерн.
как пользоваться:
1. загрузить максимум истории (у меня вся с 70го года)
2. нарисовать прямоугольник стандартными средствами; выбрать кнопку, соответствующую методу, и кликнуть по уголку прямокгольника:
3. подождать немного и получить прогноз
Код достаточно мусорный (наверное, выстраданный :) ), прикладываю скорее для иллюстрации идеи, лучше переписать с начала, чем править.
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Второй вариант чуть более суров - анлизирует непосредственно цену, и выдаёт группу лучших результатов с указанием даты, когда нашёлся паттерн
Явно же покупать надо?
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Третий вариант по барам и по по зигзагу, но прогноз строится по другому.
Линейка на графике в пунктах или в процентах при заданном лоте. Шкала настраивается.Symbol Switcher
Мини-панель для переключения символа текущего графика (по порядку, как в обзоре рынка)
Конвертирует файл отчёта оптимизации *.htm в набор файлов *.setMARGINHEDGED
Маржа, взимаемая с перекрытых ордеров.