Копаюсь в старых архивах, и нашёл интересную идею. до конца не довел, но возможно либо вместе с сообществом, либо кто-то втихую доведёт. Можно относиться как к шутке, но прогнозы настолько часто удивляют схожестью с будущей ценой, что кажется, что в этом что-то есть.

картинка:

когда руками торгуешь, то видишь, что некоторые картинки часто повторяются, и возник вопрос - а повторяется ли исход (т.е. последующее движение)?

методов было несколько, делюсь теми, что больше понравились (коды в приложении)

они основаны на корреляции, использовались 2 подхода: поиск максимальной корреляции непосредственно по графику или по ЗигЗагу (ЗЗ на картинке)

методов поиска 3: не учитывая временные рамки и учитываю (т.е. если область, которую мы посчитали паттерном начинается в 11:30 и заканчивается в 23:00, то и сродство ищем так же). а также по количеству узлов ЗЗ, составляющих паттерн.

как пользоваться:

1. загрузить максимум истории (у меня вся с 70го года)

2. нарисовать прямоугольник стандартными средствами; выбрать кнопку, соответствующую методу, и кликнуть по уголку прямокгольника:

3. подождать немного и получить прогноз

Код достаточно мусорный (наверное, выстраданный :) ), прикладываю скорее для иллюстрации идеи, лучше переписать с начала, чем править.

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Второй вариант чуть более суров - анлизирует непосредственно цену, и выдаёт группу лучших результатов с указанием даты, когда нашёлся паттерн





Явно же покупать надо?

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Третий вариант по барам и по по зигзагу, но прогноз строится по другому.