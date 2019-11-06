Оооочень полезная штука при скальперской ручной торговле. Позволяет мгновенно прикинуть цели по прибыли и риску

На этом примере две шкалы (вторая в пунктах со сдвигом на 40 баров вперёд (размер 300 с шагом 100). Значение сдвига может быть отрицательным). Для процентной шкалы требуется предварительно заданный лот.

Если открыты ордера и Fix if order opened = true, Mark %s тоже true, примет такой вид:

для группы ордеров, 0 будет в точке нулевой прибыли, но проценты TP и SL считать не умеет, если они отличаются!!

Лот будет суммарным, размерности шкалы сохранятся



