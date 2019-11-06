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Линейка (шкала) - индикатор для MetaTrader 4
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Оооочень полезная штука при скальперской ручной торговле. Позволяет мгновенно прикинуть цели по прибыли и риску
На этом примере две шкалы (вторая в пунктах со сдвигом на 40 баров вперёд (размер 300 с шагом 100). Значение сдвига может быть отрицательным). Для процентной шкалы требуется предварительно заданный лот.
Если открыты ордера и Fix if order opened = true, Mark %s тоже true, примет такой вид:
для группы ордеров, 0 будет в точке нулевой прибыли, но проценты TP и SL считать не умеет, если они отличаются!!
Лот будет суммарным, размерности шкалы сохранятся
Мини-панель для переключения символа текущего графика (по порядку, как в обзоре рынка)Donchian works
Три индикатора основанных на канале Дончиана: канал с цветной линией, осцилятор и уровни поддержки/сопротивления.
Выделить паттерн прямоугольником, и сравнить как на истории вела себя цена в аналогичной ситуации.Optimisation Report to .set
Конвертирует файл отчёта оптимизации *.htm в набор файлов *.set