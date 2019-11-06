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Индикаторы

Линейка (шкала) - индикатор для MetaTrader 4

Igor Zakharov
Igor Zakharov

Igor Zakharov

4.3 (22)
9 кодов 739 комментариев
Просмотров:
8530
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Оооочень полезная штука при скальперской ручной торговле. Позволяет мгновенно прикинуть цели по прибыли и риску

На этом примере две шкалы (вторая в пунктах со сдвигом на 40 баров вперёд (размер 300 с шагом 100). Значение сдвига может быть отрицательным). Для процентной шкалы требуется предварительно заданный лот.

Если открыты ордера и Fix if order opened = true, Mark %s тоже true, примет такой вид:

для группы ордеров, 0 будет в точке нулевой прибыли, но проценты TP и SL считать не умеет, если они отличаются!!

Лот будет суммарным, размерности шкалы сохранятся


    Symbol Switcher Symbol Switcher

    Мини-панель для переключения символа текущего графика (по порядку, как в обзоре рынка)

    Donchian works Donchian works

    Три индикатора основанных на канале Дончиана: канал с цветной линией, осцилятор и уровни поддержки/сопротивления.

    Поиск произвольных паттернов Поиск произвольных паттернов

    Выделить паттерн прямоугольником, и сравнить как на истории вела себя цена в аналогичной ситуации.

    Optimisation Report to .set Optimisation Report to .set

    Конвертирует файл отчёта оптимизации *.htm в набор файлов *.set