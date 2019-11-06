Полезная утилита для тех, кто использует одну стратегию для достаточно большого количества символов.

Визуально представляет собой 2 кнопки для перелистывания тех пар, которые показаны в Market Watch и двух дополнительных (см. иллюстрацию):

кнопка переключения вперёд на один символ из списка в Market Watch

кнопка переключения назад на один символ из списка в Market Watch

кнопка быстрого перехода (настраивается на один символ)

кнопка открытия копии графика (создаёт полную копию графика текущего символа для последующего внимательного рассмотрения)

Список закольцован, т.е. следующий за последним символ - первый. Соответственно первому предшествует последний в списке.

Отличительной особенностью является набор фильтров.

Выглядит так (4 кнопки в нижнем левом углу)



