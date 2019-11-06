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Symbol Switcher - индикатор для MetaTrader 4
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Полезная утилита для тех, кто использует одну стратегию для достаточно большого количества символов.
Визуально представляет собой 2 кнопки для перелистывания тех пар, которые показаны в Market Watch и двух дополнительных (см. иллюстрацию):
- кнопка переключения вперёд на один символ из списка в Market Watch
- кнопка переключения назад на один символ из списка в Market Watch
- кнопка быстрого перехода (настраивается на один символ)
- кнопка открытия копии графика (создаёт полную копию графика текущего символа для последующего внимательного рассмотрения)
Список закольцован, т.е. следующий за последним символ - первый. Соответственно первому предшествует последний в списке.
Отличительной особенностью является набор фильтров.
Выглядит так (4 кнопки в нижнем левом углу)
Три индикатора основанных на канале Дончиана: канал с цветной линией, осцилятор и уровни поддержки/сопротивления.Grid of pendings
Помощник при ручной торговле. Добавляет лимитки, мониторит профит.
Линейка на графике в пунктах или в процентах при заданном лоте. Шкала настраивается.Поиск произвольных паттернов
Выделить паттерн прямоугольником, и сравнить как на истории вела себя цена в аналогичной ситуации.