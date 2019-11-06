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Индикаторы

Symbol Switcher - индикатор для MetaTrader 4

Igor Zakharov
Igor Zakharov

Igor Zakharov

4.3 (22)
9 кодов 739 комментариев
Просмотров:
6091
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Полезная утилита для тех, кто использует одну стратегию для достаточно большого количества символов.

Визуально представляет собой 2 кнопки для перелистывания тех пар, которые показаны в Market Watch и двух дополнительных (см. иллюстрацию):

  • кнопка переключения вперёд на один символ из списка в Market Watch
  • кнопка переключения назад на один символ из списка в Market Watch
  • кнопка быстрого перехода (настраивается на один символ)
  • кнопка открытия копии графика (создаёт полную копию графика текущего символа для последующего внимательного рассмотрения)

Список закольцован, т.е. следующий за последним символ - первый. Соответственно первому предшествует последний в списке.

Отличительной особенностью является набор фильтров.

Выглядит так (4 кнопки в нижнем левом углу)


    Donchian works Donchian works

    Три индикатора основанных на канале Дончиана: канал с цветной линией, осцилятор и уровни поддержки/сопротивления.

    Grid of pendings Grid of pendings

    Помощник при ручной торговле. Добавляет лимитки, мониторит профит.

    Линейка (шкала) Линейка (шкала)

    Линейка на графике в пунктах или в процентах при заданном лоте. Шкала настраивается.

    Поиск произвольных паттернов Поиск произвольных паттернов

    Выделить паттерн прямоугольником, и сравнить как на истории вела себя цена в аналогичной ситуации.