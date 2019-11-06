Все три на одном чарте:

Осцилятор один из лучших среди моментуумоподобных - из скриншота видно отсутствие запаздываний, слабое влияние быстрых движений и прочих недостатков. Напишите в комментах, если знаете вариант лучше ;)

Индикатор канала Дончиана, почти классический, с той лишь добавкой, что средняя линия может окрашиваться в цвет, соответствующий сигналу вышеописанного осцилятора.

Линии S/R строятся на основе особого поведения цены, засекаемые каналом Дончиана (по сути, сравнение минимумов/максимумов за N баров)