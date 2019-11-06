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Donchian works - индикатор для MetaTrader 4
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Все три на одном чарте:
Осцилятор один из лучших среди моментуумоподобных - из скриншота видно отсутствие запаздываний, слабое влияние быстрых движений и прочих недостатков. Напишите в комментах, если знаете вариант лучше ;)
Индикатор канала Дончиана, почти классический, с той лишь добавкой, что средняя линия может окрашиваться в цвет, соответствующий сигналу вышеописанного осцилятора.
Линии S/R строятся на основе особого поведения цены, засекаемые каналом Дончиана (по сути, сравнение минимумов/максимумов за N баров)
Помощник при ручной торговле. Добавляет лимитки, мониторит профит.FiboGrid
Уровни Фибоначчи для следующего бара.
Мини-панель для переключения символа текущего графика (по порядку, как в обзоре рынка)Линейка (шкала)
Линейка на графике в пунктах или в процентах при заданном лоте. Шкала настраивается.