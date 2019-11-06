CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Donchian works - индикатор для MetaTrader 4

Igor Zakharov
Igor Zakharov

Igor Zakharov

4.3 (22)
9 кодов 739 комментариев
Просмотров:
10088
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Все три на одном чарте:

Осцилятор один из лучших среди моментуумоподобных - из скриншота видно отсутствие запаздываний, слабое влияние быстрых движений и прочих недостатков. Напишите в комментах, если знаете вариант лучше ;)

Индикатор канала Дончиана, почти классический, с той лишь добавкой, что средняя линия может окрашиваться в цвет, соответствующий сигналу вышеописанного осцилятора.

Линии S/R строятся на основе особого поведения цены, засекаемые каналом Дончиана (по сути, сравнение минимумов/максимумов за N баров)

    Grid of pendings Grid of pendings

    Помощник при ручной торговле. Добавляет лимитки, мониторит профит.

    FiboGrid FiboGrid

    Уровни Фибоначчи для следующего бара.

    Symbol Switcher Symbol Switcher

    Мини-панель для переключения символа текущего графика (по порядку, как в обзоре рынка)

    Линейка (шкала) Линейка (шкала)

    Линейка на графике в пунктах или в процентах при заданном лоте. Шкала настраивается.