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Grid of pendings - эксперт для MetaTrader 4
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Панель инструментов аскетична:
Show TP - на экране появляется ценовая метка, которую нужно установить в требуемом месте (мышкой). Метка появляется в положении, где прибыль равна нулю.
Set TP - TP всех ордеров будет модифицировано на то, где стоит метка
Add - добавляет ордер согласно настройкам (шаг цены и шаг лота)
Кнопки с цифрами показывают текущую прибыль: левая - на всём счете; правая - по текущему символу. При нажатии на кнопку появится запрос на подтверждения закрытия ВСЕХ ордеров (на счёте или символе, в соответствие с нажатой кнопкой)
Настройки:
Внимание: советник не начинает торговлю, для старта в рынке должен быть минимум один ордер!
DLL нужны для выключения компьютера (выключается при Allow hybernation = true и отсутствии ордеров в указанный период времени)
КодаБаза запрещает DLL, код см. в zip'e в первом посте комментариев либо раскомментируйте соответствующие части кода.
Уровни Фибоначчи для следующего бара.Close all orders by opposites
Два скрипта для закрытия всех ордеров встречными
Три индикатора основанных на канале Дончиана: канал с цветной линией, осцилятор и уровни поддержки/сопротивления.Symbol Switcher
Мини-панель для переключения символа текущего графика (по порядку, как в обзоре рынка)