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Советники

Grid of pendings - эксперт для MetaTrader 4

Igor Zakharov
Igor Zakharov

Igor Zakharov

4.3 (22)
9 кодов 739 комментариев
Просмотров:
7074
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Панель инструментов аскетична:

Show TP - на экране появляется ценовая метка, которую нужно установить в требуемом месте (мышкой). Метка появляется в положении, где прибыль равна нулю.

Set TP - TP всех ордеров будет модифицировано на то, где стоит метка

Add - добавляет ордер согласно настройкам (шаг цены и шаг лота)

Кнопки с цифрами показывают текущую прибыль: левая - на всём счете; правая - по текущему символу. При нажатии на кнопку появится запрос на подтверждения закрытия ВСЕХ ордеров (на счёте или символе, в соответствие с нажатой кнопкой)

Настройки:



Внимание: советник не начинает торговлю, для старта в рынке должен быть минимум один ордер!

DLL нужны для выключения компьютера (выключается при Allow hybernation = true и отсутствии ордеров в указанный период времени)

КодаБаза запрещает DLL, код см. в zip'e в первом посте комментариев либо раскомментируйте соответствующие части кода.


FiboGrid FiboGrid

Уровни Фибоначчи для следующего бара.

Close all orders by opposites Close all orders by opposites

Два скрипта для закрытия всех ордеров встречными

Donchian works Donchian works

Три индикатора основанных на канале Дончиана: канал с цветной линией, осцилятор и уровни поддержки/сопротивления.

Symbol Switcher Symbol Switcher

Мини-панель для переключения символа текущего графика (по порядку, как в обзоре рынка)