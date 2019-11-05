Панель инструментов аскетична:

Show TP - на экране появляется ценовая метка, которую нужно установить в требуемом месте (мышкой). Метка появляется в положении, где прибыль равна нулю.

Set TP - TP всех ордеров будет модифицировано на то, где стоит метка

Add - добавляет ордер согласно настройкам (шаг цены и шаг лота)

Кнопки с цифрами показывают текущую прибыль: левая - на всём счете; правая - по текущему символу. При нажатии на кнопку появится запрос на подтверждения закрытия ВСЕХ ордеров (на счёте или символе, в соответствие с нажатой кнопкой)

Настройки:









Внимание: советник не начинает торговлю, для старта в рынке должен быть минимум один ордер!

DLL нужны для выключения компьютера (выключается при Allow hybernation = true и отсутствии ордеров в указанный период времени)

КодаБаза запрещает DLL, код см. в zip'e в первом посте комментариев либо раскомментируйте соответствующие части кода.



