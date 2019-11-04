Строим таблицу корреляций символов отображённых в обзоре рынка. Метод расчёта по Пирсону.

Два скрипта для закрытия всех ордеров встречными

Помощник при ручной торговле. Добавляет лимитки, мониторит профит.

Три индикатора основанных на канале Дончиана: канал с цветной линией, осцилятор и уровни поддержки/сопротивления.