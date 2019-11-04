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Индикаторы

FiboGrid - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
9778
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор строит уровни Фибоначчи для последующего бара на основании предыдущего.


Описание настроек индикатора:

  • TF - период для анализа данных
  • Bar_Count - количество анализируемых баров в истории
  • Rectangle - отображать прямоугольник
  • clrRec - цвет прямоугольника

FiboGrid

FiboGrid

    Close all orders by opposites Close all orders by opposites

    Два скрипта для закрытия всех ордеров встречными

    Correlation table (Pearson) Correlation table (Pearson)

    Строим таблицу корреляций символов отображённых в обзоре рынка. Метод расчёта по Пирсону.

    Grid of pendings Grid of pendings

    Помощник при ручной торговле. Добавляет лимитки, мониторит профит.

    Donchian works Donchian works

    Три индикатора основанных на канале Дончиана: канал с цветной линией, осцилятор и уровни поддержки/сопротивления.