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FiboGrid - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор строит уровни Фибоначчи для последующего бара на основании предыдущего.
Описание настроек индикатора:
- TF - период для анализа данных
- Bar_Count - количество анализируемых баров в истории
- Rectangle - отображать прямоугольник
- clrRec - цвет прямоугольника
Close all orders by opposites
Два скрипта для закрытия всех ордеров встречнымиCorrelation table (Pearson)
Строим таблицу корреляций символов отображённых в обзоре рынка. Метод расчёта по Пирсону.
Grid of pendings
Помощник при ручной торговле. Добавляет лимитки, мониторит профит.Donchian works
Три индикатора основанных на канале Дончиана: канал с цветной линией, осцилятор и уровни поддержки/сопротивления.