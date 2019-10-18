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High Low Bars - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор на базе стиля рисования DRAW_ARROW. Имеет два буфера: "High" и "Low".
Идея данного индикатора - отобразить смену направления баров. Например предыдущий бар бычий, а текущий медвежий или наоборот - предыдущий бар был медвежий, а текущий бычий:
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