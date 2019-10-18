High Low Bars

Индикатор на базе стиля рисования DRAW_ARROW. Имеет два буфера: "High" и "Low".

Идея данного индикатора - отобразить смену направления баров. Например предыдущий бар бычий, а текущий медвежий или наоборот - предыдущий бар был медвежий, а текущий бычий:



