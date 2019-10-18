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Индикаторы

High Low Bars - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3570
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор на базе стиля рисования DRAW_ARROW. Имеет два буфера: "High" и "Low". 

Идея данного индикатора - отобразить смену направления баров. Например предыдущий бар бычий, а текущий медвежий или наоборот - предыдущий бар был медвежий, а текущий бычий:

High Low Bars

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