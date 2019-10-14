Этот советник - доработка первой версии Percolator Multicurrency

Новое в версии 2:

1. Type of trade - тип разрешённой торговли

One position (BUY or SELL) - советнику можно держать открытой ТОЛЬКО ОДНУ позицию (или BUY или SELL)

(BUY or SELL) - советнику можно держать открытой ТОЛЬКО ОДНУ позицию (или BUY или SELL) No more than one position of each type - советнику можно держать открытой НЕ БОЛЕЕ ОДНОЙ BUY и НЕ БОЛЕЕ ОДНОЙ SELL (пример: 1*BUY и 0*SELL, 1*BUY и 1*SELL, 0*BUY и 1*SELL)

- советнику можно держать открытой НЕ БОЛЕЕ ОДНОЙ BUY и НЕ БОЛЕЕ ОДНОЙ SELL (пример: 1*BUY и 0*SELL, 1*BUY и 1*SELL, 0*BUY и 1*SELL) No restrictions - никаких ограничений, обрабатываются все торговые сигналы 2. Type of Take Profit - как именно выставлять Тейк профит

Start from the first position - когда открывается первая позиция в сетке - ей сразу выставляется Тейк профит

- когда открывается первая позиция в сетке - ей сразу выставляется Тейк профит

Start from the second position - первой позиции Тейк профит не ставится 3. Profit protection - защита прибыли, бывают ситуации, когда советник имеет большую прибыль, но Тейк профита нет. В таком случае сработает защита прибыли: будут закрыты все позиции и удалится отложенные ордера





Как установить советник

Архив Percolator Multicurrency.zip содержит папку Percolator Multicurrency. В папке три файл:

Percolator Multicurrency 2.mq5 - советник

TradingEngine31.mqh - торговый класс советника

TradingEngineEnums.mqh - включаемый файл

После распаковки архива папку Percolator Multicurrency разместить в папке экспертов: в терминале меню Файл -> Открыть каталог данных

Открыть каталог данных Открыть каталог хранения данных торговой платформы.

-> папка MQL5 -> папка -> Experts. Вот в папку Experts и нужно скопировать распакованную папку Percolator Multicurrency.





Идея торговой стратегии

Мультисимвольная торговля. В советнике заданы четыре символа: "EURUSD", "GBPUSD", "USDJPY" и "AUDUSD". Причём имя символа задать самостоятельно нельзя, но зато любой символ можно отключить/включить (за это отвечают параметры Use XXXX) и для каждого символа можно задать полностью индивидуальные параметры.

Позиции открываются по сигналам от индикаторов iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Сигналы полностью независимы - то есть может сработать условие ИЛИ для iMACD индикатора ИЛИ для iStochastic. Сразу после открытия позиции (на расстоянии Pending Limit Order Step) размещается страховочный отложенный Limit ордер увеличенным объёмом (объём позиции * Lot Coefficient).

Позиции и отложенные ордера не имеют настроек Стоп лосс ни Тейк профит. Но, как только появляется две и более позиции одного направления для них вычисляется уровень безубытка. На рассчитанный уровень безубытка плюс Take Profit(aka Breakeven) перемещается Тейк профит позиций. То есть BUY позиции будут иметь свой уровень Тейк профит, а SELL позиции - свой.

В советнике есть настройки временного интервала. Включается/отключается через параметр Use time control. Временной интервал задаётся от Start Hour::Start Minute до End Hour::End Minute. Вне временного интервала советник игнорирует все сигналы.

Торговые сигналы:

Бар #0 - это самый правый бар, который Вы видите на графике, то есть это текущий бар.

Текущий бар задаётся параметром MACD and Stochastic: Current Bar, а сигналы проверяются ТОЛЬКО В МОМЕНТ рождения нового бара. Для индикатора iStochastic задаются два уровня: верхний ( Stochastic Level UP) и нижний (Stochastic Level DOWN). У индикаторов учитываются значения только с главной линии.

Сигнал BUY:

(STO #Current Bar > Level UP && STO #Current Bar < Level UP) || (MACD #Current Bar+1 < 0.0 && MACD #Current Bar > 0.0)

Сигнал SELL:

(STO #Current Bar < Level DOWN && STO #Current Bar > Level DOWN) || (MACD #Current Bar+1 > 0.0 && MACD #Current Bar> 0.0)







