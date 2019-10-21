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Stochastic Time Control - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор на базе iStochastic (Stochastic Oscillator).
Добавлены дополнительные возможности:
- задание двух уровней ("Value Level Down" и "Value Level Up") - данные настройки рекомендуется применять при обращении к индикатору из советника и для отладки в визуальном режиме - чтобы визуально было видно уровни индикатора которые заданы.
- задание временного промежутка, в котором отображаются данные индикатора
- Use time control - использовать временной промежуток
- временной промежуток задаётся как "Start Hour":"Start Minute"-"End Hour":"End Minute"
- Пример вызова данного индикатора из эксперта:
*** input int Inp_STO_Kperiod = 5; // Stochastic: K-period (number of bars for calculations) input int Inp_STO_Dperiod = 3; // Stochastic: D-period (period of first smoothing) input int Inp_STO_slowing = 3; // Stochastic: final smoothing input ENUM_MA_METHOD Inp_STO_ma_method = MODE_EMA; // Stochastic: type of smoothing input ENUM_STO_PRICE Inp_STO_price_field = STO_CLOSECLOSE; // Stochastic: stochastic calculation method input int Inp_STO_Level_Down = 25.0; // Value Level Down input double Inp_STO_Level_Up = 75.0; // Value Level Up input bool InpTimeControl = true; // Use time control input uchar InpStartHour = 09; // Start Hour input uchar InpStartMinute = 00; // Start Minute input uchar InpEndHour = 23; // End Hour input uchar InpEndMinute = 01; // End Minute *** //--- create handle of the indicator iCustom handle_iStochastic=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"Stochastic Time Control", Inp_STO_Kperiod,Inp_STO_Dperiod,Inp_STO_slowing,Inp_STO_Level_Down,Inp_STO_Level_Up, InpTimeControl,InpStartHour,InpStartMinute,InpEndHour,InpEndMinute); //--- if the handle is not created if(handle_iStochastic==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d", m_symbol.Name(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); }
Рис. 1. Задано отображать значения в промежутке от 09:00 до 23:01
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