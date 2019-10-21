Индикатор на базе iStochastic (Stochastic Oscillator).

Добавлены дополнительные возможности:

задание двух уровней (" Value Level Down " и " Value Level Up ") - данные настройки рекомендуется применять при обращении к индикатору из советника и для отладки в визуальном режиме - чтобы визуально было видно уровни индикатора которые заданы.

" и " ") - данные настройки рекомендуется применять при обращении к индикатору из советника и для отладки в визуальном режиме - чтобы визуально было видно уровни индикатора которые заданы. задание временного промежутка, в котором отображаются данные индикатора

Use time control - использовать временной промежуток

- использовать временной промежуток

временной промежуток задаётся как "Start Hour":"Start Minute"-"End Hour":"End Minute"

Пример вызова данного индикатора из эксперта:

*** input int Inp_STO_Kperiod = 5 ; input int Inp_STO_Dperiod = 3 ; input int Inp_STO_slowing = 3 ; input ENUM_MA_METHOD Inp_STO_ma_method = MODE_EMA ; input ENUM_STO_PRICE Inp_STO_price_field = STO_CLOSECLOSE ; input int Inp_STO_Level_Down = 25.0 ; input double Inp_STO_Level_Up = 75.0 ; input bool InpTimeControl = true ; input uchar InpStartHour = 09 ; input uchar InpStartMinute = 00 ; input uchar InpEndHour = 23 ; input uchar InpEndMinute = 01 ; *** handle_iStochastic= iCustom (m_symbol.Name(), Period (), "Stochastic Time Control" , Inp_STO_Kperiod,Inp_STO_Dperiod,Inp_STO_slowing,Inp_STO_Level_Down,Inp_STO_Level_Up, InpTimeControl,InpStartHour,InpStartMinute,InpEndHour,InpEndMinute); if (handle_iStochastic== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , m_symbol.Name(), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); }





Рис. 1. Задано отображать значения в промежутке от 09:00 до 23:01



