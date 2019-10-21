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Индикаторы

Stochastic Time Control - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3122
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор на базе iStochastic (Stochastic Oscillator).

Добавлены дополнительные возможности:

  • задание двух уровней ("Value Level Down" и "Value Level Up") - данные настройки рекомендуется применять при обращении к индикатору из советника и для отладки в визуальном режиме - чтобы визуально было видно уровни индикатора которые заданы. 
  • задание временного промежутка, в котором отображаются данные индикатора
    • Use time control - использовать временной промежуток
    • временной промежуток задаётся как "Start Hour":"Start Minute"-"End Hour":"End Minute"
  • Пример вызова данного индикатора из эксперта:
    ***
input int               Inp_STO_Kperiod      = 5;              // Stochastic: K-period (number of bars for calculations)
input int               Inp_STO_Dperiod      = 3;              // Stochastic: D-period (period of first smoothing)
input int               Inp_STO_slowing      = 3;              // Stochastic: final smoothing
input ENUM_MA_METHOD    Inp_STO_ma_method    = MODE_EMA;       // Stochastic: type of smoothing
input ENUM_STO_PRICE    Inp_STO_price_field  = STO_CLOSECLOSE; // Stochastic: stochastic calculation method
input int               Inp_STO_Level_Down   = 25.0;           // Value Level Down
input double            Inp_STO_Level_Up     = 75.0;           // Value Level Up
input bool              InpTimeControl       = true;           // Use time control
input uchar             InpStartHour         = 09;             // Start Hour
input uchar             InpStartMinute       = 00;             // Start Minute
input uchar             InpEndHour           = 23;             // End Hour
input uchar             InpEndMinute         = 01;             // End Minute
***
//--- create handle of the indicator iCustom
   handle_iStochastic=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"Stochastic Time Control",
                              Inp_STO_Kperiod,Inp_STO_Dperiod,Inp_STO_slowing,Inp_STO_Level_Down,Inp_STO_Level_Up,
                              InpTimeControl,InpStartHour,InpStartMinute,InpEndHour,InpEndMinute);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iStochastic==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  m_symbol.Name(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }


Stochastic Time Control

Рис. 1. Задано отображать значения в промежутке от 09:00 до 23:01


High Low Bars High Low Bars

Индикатор использует стиль рисования DRAW_ARROW. Ищет смену направления баров

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Индикатор расчета средней цены

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