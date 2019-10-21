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Индикаторы

Month Week Day - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
12019
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Уровни образованные ценой закрытия предшествующего месяца, недели, дня и текущего открытия.



Настройки индикатора:

  • MN1 - линии месяца
  • line_close_M  - цвет линии закрытия месяца
  • style_close_M - стиль линий закрытия месяца
  • line_open_M - цвет линии открытия месяца
  • style_open_M  - стиль линии открытия месяца
  • W1 - линии недели
  • line_close_W
  • style_close_W
  • line_open_W
  • style_open_W 
  • D1 - линии дня
  • line_close_D
  • style_close_D
  • line_open_D
  • style_open_D

Month Week Day

Month Week Day



Горизонтальный профиль Горизонтальный профиль

Горизонтальный профиль объёмов с цветовой поддержкой Гауссовского распределения и рейтинга объёмов.

Mid Bar H1 Mid Bar H1

Свеча Н1 на меньших периодах.

Trading Sessions Trade Trading Sessions Trade

Уровни торговой сессии.

Correlation table (Pearson) Correlation table (Pearson)

Строим таблицу корреляций символов отображённых в обзоре рынка. Метод расчёта по Пирсону.