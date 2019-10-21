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Month Week Day - индикатор для MetaTrader 4
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- 12019
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Уровни образованные ценой закрытия предшествующего месяца, недели, дня и текущего открытия.
Настройки индикатора:
- MN1 - линии месяца
- line_close_M - цвет линии закрытия месяца
- style_close_M - стиль линий закрытия месяца
- line_open_M - цвет линии открытия месяца
- style_open_M - стиль линии открытия месяца
- W1 - линии недели
- line_close_W
- style_close_W
- line_open_W
- style_open_W
- D1 - линии дня
- line_close_D
- style_close_D
- line_open_D
- style_open_D
Горизонтальный профиль
Горизонтальный профиль объёмов с цветовой поддержкой Гауссовского распределения и рейтинга объёмов.Mid Bar H1
Свеча Н1 на меньших периодах.
Trading Sessions Trade
Уровни торговой сессии.Correlation table (Pearson)
Строим таблицу корреляций символов отображённых в обзоре рынка. Метод расчёта по Пирсону.