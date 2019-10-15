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Индикаторы

Mid Bar H1 - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
7937
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Отображение размеров свечи периода H1 на меньших периодах, с указанием середины свечи.



Настройки индикатора:

  • Bar_Count - ограничение по количеству анализируемых баров
  • Rectangle - включить отображение прямоугольников


Mid Bar H1

Mid Bar H1

    VR Calculate Martingale Lite VR Calculate Martingale Lite

    Индикатор расчета средней цены

    Мультивалютный сканер дивергенций Мультивалютный сканер дивергенций

    Обнаружение дивергенций на заданных символах и таймфреймах.

    Горизонтальный профиль Горизонтальный профиль

    Горизонтальный профиль объёмов с цветовой поддержкой Гауссовского распределения и рейтинга объёмов.

    Month Week Day Month Week Day

    Уровни месяца, недели, дня.