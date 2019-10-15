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Mid Bar H1 - индикатор для MetaTrader 4
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Отображение размеров свечи периода H1 на меньших периодах, с указанием середины свечи.
Настройки индикатора:
- Bar_Count - ограничение по количеству анализируемых баров
- Rectangle - включить отображение прямоугольников
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