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Индикаторы

Горизонтальный профиль - индикатор для MetaTrader 4

ROMAN KIVERIN
ROMAN KIVERIN

ROMAN KIVERIN

5 (1)
1 продукт 20 кодов 23 темы 371 комментарий
Просмотров:
14994
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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01.11

Введено динамическое обновление профиля таймфрейма по горячим клавишам.

По умолчанию стоят:

W - сдвиг таймфрейма вниз;

E - сдвиг таймфрейма вверх.

31.10

Исправлена неточность по замечанию Posmotrim

Спасибо.

28.10

По просьбам уважаемых "слушателей". :)

Три

3

Profile Mult.mq4

Пишите пожелания. 

15.10

Появилась новая версия Горизонтального Профиля.

Колокол

Настройки.

Настройки

Жду Ваших пожеланий. Всем спасибо.

P.S.: Скорее всего ещё будет платная версия в которой будет группировка уровней, быстрое изменение шкалы рейтинга уровней, выбор источника данных и т.д.

Друзья пишем комментарии. :)

Mid Bar H1 Mid Bar H1

Свеча Н1 на меньших периодах.

VR Calculate Martingale Lite VR Calculate Martingale Lite

Индикатор расчета средней цены

Month Week Day Month Week Day

Уровни месяца, недели, дня.

Trading Sessions Trade Trading Sessions Trade

Уровни торговой сессии.