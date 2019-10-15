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Горизонтальный профиль - индикатор для MetaTrader 4
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01.11
Введено динамическое обновление профиля таймфрейма по горячим клавишам.
По умолчанию стоят:
W - сдвиг таймфрейма вниз;
E - сдвиг таймфрейма вверх.
31.10
Исправлена неточность по замечанию Posmotrim
Спасибо.
28.10
По просьбам уважаемых "слушателей". :)
Пишите пожелания.
15.10
Появилась новая версия Горизонтального Профиля.
Настройки.
Жду Ваших пожеланий. Всем спасибо.
P.S.: Скорее всего ещё будет платная версия в которой будет группировка уровней, быстрое изменение шкалы рейтинга уровней, выбор источника данных и т.д.
Друзья пишем комментарии. :)
Mid Bar H1
Свеча Н1 на меньших периодах.VR Calculate Martingale Lite
Индикатор расчета средней цены
Month Week Day
Уровни месяца, недели, дня.Trading Sessions Trade
Уровни торговой сессии.