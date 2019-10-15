01.11

Введено динамическое обновление профиля таймфрейма по горячим клавишам.

По умолчанию стоят:

W - сдвиг таймфрейма вниз;

E - сдвиг таймфрейма вверх.

31.10

Исправлена неточность по замечанию Posmotrim

Спасибо.

28.10

По просьбам уважаемых "слушателей". :)

Profile Mult.mq4

Пишите пожелания.

15.10

Появилась новая версия Горизонтального Профиля.

Настройки.





Жду Ваших пожеланий. Всем спасибо.

P.S.: Скорее всего ещё будет платная версия в которой будет группировка уровней, быстрое изменение шкалы рейтинга уровней, выбор источника данных и т.д.

Друзья пишем комментарии. :)