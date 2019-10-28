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Индикаторы

Trading Sessions Trade - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
12382
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор отображает уровни поддержки и сопротивления образованные в результате движения цены в выбранном временном промежутке или торговой сессии.



Описание настроек индикатора

  • Day_analysis - количество анализируемых дней
  • Sessions_Start - время начала анализируемой сессии
  • Sessions_Stop - время окончания анализируемой сессии
  • Trade_Stop - время окончания линий поддержки и сопротивления
  • Offset - расстояние в пунктах, дополнительный отступ
  • color_Box  - цвет отображаемого прямоугольника
  • color_Offset - цвет дополнительного отступа

Trading Sessions Trade

Trading Sessions Trade

    Month Week Day Month Week Day

    Уровни месяца, недели, дня.

    Горизонтальный профиль Горизонтальный профиль

    Горизонтальный профиль объёмов с цветовой поддержкой Гауссовского распределения и рейтинга объёмов.

    Correlation table (Pearson) Correlation table (Pearson)

    Строим таблицу корреляций символов отображённых в обзоре рынка. Метод расчёта по Пирсону.

    Close all orders by opposites Close all orders by opposites

    Два скрипта для закрытия всех ордеров встречными