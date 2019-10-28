Trading Sessions Trade

Индикатор отображает уровни поддержки и сопротивления образованные в результате движения цены в выбранном временном промежутке или торговой сессии.









Описание настроек индикатора

Day_analysis - количество анализируемых дней

Sessions_Start - время начала анализируемой сессии

Sessions_Stop - время окончания анализируемой сессии

Trade_Stop - время окончания линий поддержки и сопротивления

Offset - расстояние в пунктах, дополнительный отступ

color_Box - цвет отображаемого прямоугольника

color_Offset - цвет дополнительного отступа