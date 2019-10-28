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Trading Sessions Trade - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор отображает уровни поддержки и сопротивления образованные в результате движения цены в выбранном временном промежутке или торговой сессии.
Описание настроек индикатора
- Day_analysis - количество анализируемых дней
- Sessions_Start - время начала анализируемой сессии
- Sessions_Stop - время окончания анализируемой сессии
- Trade_Stop - время окончания линий поддержки и сопротивления
- Offset - расстояние в пунктах, дополнительный отступ
- color_Box - цвет отображаемого прямоугольника
- color_Offset - цвет дополнительного отступа
Month Week Day
Уровни месяца, недели, дня.Горизонтальный профиль
Горизонтальный профиль объёмов с цветовой поддержкой Гауссовского распределения и рейтинга объёмов.
Correlation table (Pearson)
Строим таблицу корреляций символов отображённых в обзоре рынка. Метод расчёта по Пирсону.Close all orders by opposites
Два скрипта для закрытия всех ордеров встречными