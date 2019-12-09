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Work Time - библиотека для MetaTrader 4
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Work Time функция позволяет ограничить время работы советника, скрипта или другой функции.
Для удобства ввода настроек часы, минуты и секунды задаются раскрывающимся списком значений. В отличие от строкового ввода времени, список значений позволяет провести оптимизацию времени работы в тестере стратегий. Функция корректно работает, когда необходимо задать время работы при смене дня, например, с 22:00 до 4:00.
Входящие настройки:
- Work Time (on/off) - выключатель функции
- " --- Start --- "
- Hour - час начала работы
- Minute - минута начала работы
- Second - секунда начала работы
- " --- Finish --- "
- Hour - час прекращения работы
- Minute - минута прекращения работы
- Second - секунда прекращения работы
При наступлении времени начала работы и времени прекращения работы, делается соответствующая запись в лог.
Возвращаемое значение
Функция возвращает true, если текущее время находится в заданных пределах времени работы.
Файл необходимо положить в папку "Include" и подключить, прописав в коде следующую строчку:
#include <WorkTime.mqh>
Либо просто скопировать код.
Примеры вызова функции:
if(iWorkTimeIntraday && !WorkTime()) return;
if(iWorkTimeIntraday && WorkTime()) { //--- your code }
Индикаторы тиковых объемов не показывают где эти тики, вверху, внизу, в середине бара. Индикатор рисует цену каждого тика стрелочками, если цена ушла вверх, синяя стрелочка, вниз, красная. Так же считает разность между текущим и предыдущим тиком, суммирует разность и рисует индикатор. Для 10 тиков сумма разностей показательна по движению цены. Для большего количества тиков корреляция слабая.Four Weeks
Линии поддержки и сопротивления.
Советник выставляет отложенные ордера по сторонам прямоугольниковMyUSDx
По умолчанию индикатор выводит в отдельном окне индекс доллара рассчитанный по стандартной формуле. Но во входных параметрах есть возможность как изменить "вес" каждого из символов, так и добавить/удалить какой-либо символ. Максимальное количество символов 12. Во входных параметрах значения Weight по всем символам следует вводить положительным. Программа сама изменит значение на отрицательное там где это нужно.