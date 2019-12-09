Work Time функция позволяет ограничить время работы советника, скрипта или другой функции.

Для удобства ввода настроек часы, минуты и секунды задаются раскрывающимся списком значений. В отличие от строкового ввода времени, список значений позволяет провести оптимизацию времени работы в тестере стратегий. Функция корректно работает, когда необходимо задать время работы при смене дня, например, с 22:00 до 4:00.

Входящие настройки:

Work Time (on/off) - выключатель функции

- выключатель функции " --- Start --- "

Hour - час начала работы

- час начала работы

Minute - минута начала работы

- минута начала работы

Second - секунда начала работы

- секунда начала работы " --- Finish --- "

Hour - час прекращения работы

- час прекращения работы

Minute - минута прекращения работы

- минута прекращения работы

Second - секунда прекращения работы





При наступлении времени начала работы и времени прекращения работы, делается соответствующая запись в лог.





Возвращаемое значение Функция возвращает true, если текущее время находится в заданных пределах времени работы.



Файл необходимо положить в папку "Include" и подключить, прописав в коде следующую строчку: #include <WorkTime.mqh> Либо просто скопировать код. Примеры вызова функции: if (iWorkTimeIntraday && !WorkTime()) return ; if (iWorkTimeIntraday && WorkTime()) { }















































