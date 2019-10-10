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Two steps gain One step SL Full - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Видоизменённый код Two steps gain One step SL: теперь можно выбрать тип торговли - или только BUY или только SELL. Тип торговли задаётся в параметре " Trade type".
Так называемый нулевой цикл: позиций нет и поступает торговый сигнал (в данном случае торговый сигнал - это отсутствие позиций). В момент сигнала запоминается цена - дальше от этой цены будут считаться шаги. Размер шага задаётся в переменной " Step". Как только позиция прошла в сторону прибыли два шага - открывается следующая позиция, а Стоп лосс для всех позиций переносится на один шаг от текущей цены.
Интервал поиска торговых сигналов задаётся в Search signals, in seconds (правило задание интервала описано в разделе " Торговые настройки"). Ограничение убытков идёт по параметру "Maximum Loss", измеряется в деньгах торгового счёта и проверяется на каждом тике.
Пример работы с SELL:
Рис. 1. Работа только в SELL
и пример работы с BUY:
Рис. 2. Работа только в BUY
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
Поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал поиска торговых сигналов задаётся в Search signals, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Сетка на основе сигналов индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI). Присутствует МартингейлPips Close Multicurrency
Советник-утилита: закрывает позицию по любому символу и с любым Magic number если эта позиция убыточна на N- points
Мультисимвольная торговля. Индивидуальные настройки для каждого символа. Наращивание позиций. Отложенные Limit ордера. Вывод Тейк профита в безубытокPercolator Multicurrency 2
Мультисимвольная торговля. Индивидуальные настройки для каждого символа. Наращивание позиций. Отложенные Limit ордера. Вывод Тейк профита в безубыток. Страховка прибыли.