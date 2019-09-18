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Two steps gain One step SL - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2321
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Так называемый нулевой цикл: позиций нет и поступает торговый сигнал (в данном случае торговый сигнал - это отсутствие позиций). В момент сигнала запоминается цена - дальше от этой цены будут считаться шаги. Размер шага задаётся в переменной " Step". Как только позиция прошла в сторону прибыли два шага - открывается следующая позиция, а Стоп лосс для всех позиций переносится на один шаг от текущей цены.

Интервал поиска торговых сигналов задаётся в Search signals, in seconds (правило задание интервала описано в разделе " Торговые настройки"). Ограничение убытков идёт по параметру "Maximum Loss", измеряется в деньгах торгового счёта и проверяется на каждом тике.

На первый раз хочу проверить только для SELL позиций, поэтому советник будет открывать только SELL позиции.

Two steps gain One step SL


Подробнее о настройках советника:


Торговые настройки

Поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал поиска торговых сигналов задаётся в  Search signals, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

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