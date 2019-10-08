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Pips Close Multicurrency - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2005
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея советника-утилиты

Утилита ищет убыточные позиции у которых убыток больше или равен заданному Loss. Параметр  Loss задаётся в points - пример points можно увидеть в терминале при помощи инструмента "Перекрестие".

Pips Close Multicurrency

Утилита закрывает позицию по любому символу и с любым Magic number.

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