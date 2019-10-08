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Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Pips Close Multicurrency - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2005
- Рейтинг:
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Идея советника-утилиты
Утилита ищет убыточные позиции у которых убыток больше или равен заданному Loss. Параметр Loss задаётся в points - пример points можно увидеть в терминале при помощи инструмента "Перекрестие".
Утилита закрывает позицию по любому символу и с любым Magic number.
Pending orders UP DOWN
Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вверх и вниз от текущей цены.Pure Fractals EA
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "Pure Fractals". Выбор вида торговли: открытие по рынку, отложенные limit или отложенные stop ордера
Advisor Mild Martingale
Сетка на основе сигналов индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI). Присутствует МартингейлTwo steps gain One step SL Full
Открытие позиций на определённом расстоянии (два шага) с наращиванием объёмов и переносом Стоп лосс (один шаг)