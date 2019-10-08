Pips Close Multicurrency

Идея советника-утилиты

Утилита ищет убыточные позиции у которых убыток больше или равен заданному Loss. Параметр Loss задаётся в points - пример points можно увидеть в терминале при помощи инструмента "Перекрестие".





Утилита закрывает позицию по любому символу и с любым Magic number.