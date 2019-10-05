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Мультивалютный сканер дивергенций - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор является мультисимвольной и мультипериодной версией индикатора Обнаружение дивергенций. По сравнению с базовым индикатором здесь добавлен блок параметров "Символы и периоды":
- Symbols separated by commas / Символы, разделенные запятыми - список символов, на которых требуется отслеживание дивергенций.
- Use TF M1 / Использовать ТФ М1 - признак обработки ТФ М1 на каждом из заданных символов.
- Use TF M5 / Использовать ТФ М5 - признак обработки ТФ М5 на каждом из заданных символов.
- Use TF M15 / Использовать ТФ М15 - признак обработки ТФ М15 на каждом из заданных символов.
- Use TF M30 / Использовать ТФ М30 - признак обработки ТФ М30 на каждом из заданных символов.
- Use TF H1 / Использовать ТФ H1 - признак обработки часового ТФ на каждом из заданных символов.
- Use TF H4 / Использовать ТФ H4 - признак обработки четырехчасового ТФ на каждом из заданных символов.
- Use TF D1 / Использовать ТФ D1 - признак обработки дневного ТФ на каждом из заданных символов.
- Use TF W1 / Использовать ТФ W1 - признак обработки недельного ТФ на каждом из заданных символов.
- Use TF MN1 / Использовать ТФ MN1 - признак обработки месячного ТФ на каждом из заданных символов.
Отображение показаний индикатора происходит в виде таблицы:
Показания означают следующее:
- None - на указанном символе и ТФ дивергенция не обнаружена.
- ClassA - на указанном символе и ТФ обнаружена дивергенция класса А.
- ClassB - на указанном символе и ТФ обнаружена дивергенция класса B.
- ClassC - на указанном символе и ТФ обнаружена дивергенция класса B.
- Hidden - на указанном символе и ТФ обнаружена скрытая дивергенция.
Индикатор работает с большим количеством данных. Так в приведенном примере производится анализ 28-и (4 символа и 7 таймфреймов) отдельных графиков, что требует большого количества памяти. Поэтому в процессе работы индикатора вполне может возникать ошибка распределения памяти терминала. Такие ошибки можно увидеть на вкладке "Журнал" окна "Терминал". Пример такой ошибки: "Not enough memory for 7403704 bars for indicator Moving Average (EURUSD,M1)"
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