Отображение показаний индикатора происходит в виде таблицы:

Показания означают следующее:

Индикатор работает с большим количеством данных. Так в приведенном примере производится анализ 28-и (4 символа и 7 таймфреймов) отдельных графиков, что требует большого количества памяти. Поэтому в процессе работы индикатора вполне может возникать ошибка распределения памяти терминала. Такие ошибки можно увидеть на вкладке "Журнал" окна "Терминал". Пример такой ошибки: "Not enough memory for 7403704 bars for indicator Moving Average (EURUSD,M1)"





