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Индикаторы

Мультивалютный сканер дивергенций - индикатор для MetaTrader 4

Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
Просмотров:
14340
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор является мультисимвольной и мультипериодной версией индикатора Обнаружение дивергенций. По сравнению с базовым индикатором здесь добавлен блок параметров "Символы и периоды":

  1. Symbols separated by commas / Символы, разделенные запятыми - список символов, на которых требуется отслеживание дивергенций.
  2. Use TF M1 / Использовать ТФ М1 - признак обработки ТФ М1 на каждом из заданных символов.
  3. Use TF M5 / Использовать ТФ М5 - признак обработки ТФ М5 на каждом из заданных символов.
  4. Use TF M15 / Использовать ТФ М15 - признак обработки ТФ М15 на каждом из заданных символов.
  5. Use TF M30 / Использовать ТФ М30 - признак обработки ТФ М30 на каждом из заданных символов.
  6. Use TF H1 / Использовать ТФ H1 - признак обработки часового ТФ на каждом из заданных символов.
  7. Use TF H4 / Использовать ТФ H4 - признак обработки четырехчасового ТФ на каждом из заданных символов.
  8. Use TF D1 / Использовать ТФ D1 - признак обработки дневного ТФ на каждом из заданных символов.
  9. Use TF W1 / Использовать ТФ W1 - признак обработки недельного ТФ на каждом из заданных символов.
  10. Use TF MN1 / Использовать ТФ MN1 - признак обработки месячного ТФ на каждом из заданных символов.

Отображение показаний индикатора происходит в виде таблицы:


Показания означают следующее:

  1. None - на указанном символе и ТФ дивергенция не обнаружена.
  2. ClassA - на указанном символе и ТФ обнаружена дивергенция класса А.
  3. ClassB - на указанном символе и ТФ обнаружена дивергенция класса B.
  4. ClassC - на указанном символе и ТФ обнаружена дивергенция класса B.
  5. Hidden - на указанном символе и ТФ обнаружена скрытая дивергенция.

Индикатор работает с большим количеством данных. Так в приведенном примере производится анализ 28-и (4 символа и 7 таймфреймов) отдельных графиков, что требует большого количества памяти. Поэтому в процессе работы индикатора вполне может возникать ошибка распределения памяти терминала. Такие ошибки можно увидеть на вкладке "Журнал" окна "Терминал". Пример такой ошибки: "Not enough memory for 7403704 bars for indicator Moving Average (EURUSD,M1)"


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