Торгово-информационная панель. Предназначена для торговли как рыночными, так и отложенными ордерами. Показывает важную информацию о состоянии счёта и об открытых ордерах.

ВНИМАНИЕ! В советнике присутствует мартингейл. Его работа зависит от наличия стоплосса - если стоплосс=0, то будет работать мартингейл. Если стоплосс больше нуля (например пунктов 20), то автоматически выставляется стоп и мартингейл не работает сколько бы ордеров вы не открывали.

Кнопка "Чистка" удаляет все графические объекты с графика. После её нажатия нужно обязательно её отжать обратно. Иначе она так и будет чистить график.







