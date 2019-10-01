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Советники

TradeInfoPanel - эксперт для MetaTrader 4

Sergej Muchortov
Sergej Muchortov

Sergej Muchortov

1 код 2 комментария
Просмотров:
10845
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Торгово-информационная панель. Предназначена для торговли как рыночными, так и отложенными ордерами. Показывает важную информацию о состоянии счёта и об открытых ордерах.

ВНИМАНИЕ! В советнике присутствует мартингейл. Его работа зависит от наличия стоплосса - если стоплосс=0, то будет работать мартингейл. Если стоплосс больше нуля (например пунктов 20), то автоматически выставляется стоп и мартингейл не работает сколько бы ордеров вы не открывали.

Кнопка "Чистка" удаляет все графические объекты с графика. После её нажатия нужно обязательно её отжать обратно. Иначе она так и будет чистить график.


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    Three Candles Pattern mt4 Three Candles Pattern mt4

    Свечной патерн.

    BreakOut space center fixation BreakOut space center fixation

    Индикатор распознаёт и подкрашивает пустоты пробоев.

    Endless Possibilities Endless Possibilities

    Советник на индикаторе ZigZag, для тестера стратегий.

    Мультивалютный сканер дивергенций Мультивалютный сканер дивергенций

    Обнаружение дивергенций на заданных символах и таймфреймах.