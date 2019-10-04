Советник предназначен для работы в тестере стратегий. Основан на индикаторе ZigZag.









Порядок работы:

Выбрать график валютной пары и TF, и загрузить котировки при их отсутствии. На выбранном графике запустить скрипт - Prepare Data, скрипт подготавливает данные для работы советника. В тестере стратегий выбрать такую же валютную пару и тот же TF из шага 1. Запустить тест советника - Endless Possibilities. При окончании тестов, или при смене валютной пары, или при смене TF - запустить скрипт Delete Data.

Настройки советника:

Risk - процентная величина от 0(ноль) до 100, для расчета лота.

При работе со значением Risk = 100, очень быстро набирается максимальный лот и для последующих позиций применяется дробление.