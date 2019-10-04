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Советники

Endless Possibilities - эксперт для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
8714
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник предназначен для работы в тестере стратегий. Основан на индикаторе ZigZag.

Risk = 100


Порядок работы:

  1. Выбрать график валютной пары и TF, и загрузить котировки при их отсутствии.
  2. На выбранном графике запустить скрипт - Prepare Data, скрипт подготавливает данные для работы советника.
  3. В тестере стратегий выбрать такую же валютную пару и тот же TF из шага 1.
  4. Запустить тест советника - Endless Possibilities.
  5. При окончании тестов, или при смене валютной пары, или при смене TF - запустить скрипт Delete Data.

Настройки советника:

  • Risk - процентная величина от 0(ноль) до 100, для расчета лота.
При работе со значением Risk = 100, очень быстро набирается максимальный лот и для последующих позиций применяется дробление.

TradeInfoPanel TradeInfoPanel

Торгово-информационная панель. Предназначена для торговли как рыночными, так и отложенными ордерами. Показывает важную информацию о состоянии счёта и об открытых ордерах.

Three Candles Pattern mt4 Three Candles Pattern mt4

Свечной патерн.

Мультивалютный сканер дивергенций Мультивалютный сканер дивергенций

Обнаружение дивергенций на заданных символах и таймфреймах.

VR Calculate Martingale Lite VR Calculate Martingale Lite

Индикатор расчета средней цены