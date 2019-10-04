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Endless Possibilities - эксперт для MetaTrader 4
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Советник предназначен для работы в тестере стратегий. Основан на индикаторе ZigZag.
Порядок работы:
- Выбрать график валютной пары и TF, и загрузить котировки при их отсутствии.
- На выбранном графике запустить скрипт - Prepare Data, скрипт подготавливает данные для работы советника.
- В тестере стратегий выбрать такую же валютную пару и тот же TF из шага 1.
- Запустить тест советника - Endless Possibilities.
- При окончании тестов, или при смене валютной пары, или при смене TF - запустить скрипт Delete Data.
Настройки советника:
- Risk - процентная величина от 0(ноль) до 100, для расчета лота.
При работе со значением Risk = 100, очень быстро набирается максимальный лот и для последующих позиций применяется дробление.
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