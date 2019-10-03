iRSI Pending Limit Grid

Идея торговой стратегии

Получение сигнала только в момент рождения нового бара. Вся серия отложенных ордеров только в одном направлении (например первый отложенный ордер из серии был Buy limit - значит и все остальные отложенные ордера в этой серии тоже могут быть только Buy limit). По сигналам от индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) выставляются отложенные Limit ордера. Каждый отложенный ордер имеет свой срок жизни (задаётся в минутах в параметре Pending: Expiration). Если установить время жизни меньше 15 минут, то время жизни будет принудительно выставлено на 15 минут.

После получения сигнала советник будет пытаться выставить отложенный ордер на расстоянии Pending: Indent от текущей цены. Почему именно "пытаться"? Дело в том, что:

советник будет проверять чтобы текущий спред (разница между ценой Ask и Bid) была не больше заданной величины Pending: Maximum spread

советник будет проверять, чтобы расстояние Pending: Indent не оказалось слишком близко от текущей цены - и если это расстояние будет слишком близко, то итоговая цена отложенного ордера будет скорректирована (отложенный ордер отодвинется от текущей цены на расстояние большее, чем Pending: Indent)

Расчетный объем отложенного ордера:

Основной способ расчёта объёма задаётся двумя параметрами Money management и The value for "Money management" (подробнее смотрите в разделе "Управление размером позиции (расчёт лота)").

Кроме этого можно управлять дополнительным расчётом - увеличивать или уменьшать расчётный лот на коэффициент Lot coefficient. Применение данного коэффициента можно задать через Lot coefficient: Type

Profit - коэффициент будет применяться только если текущая серия в прибыли

- коэффициент будет применяться только если текущая серия в прибыли Loss - коэффициент будет применяться только если текущая серия находится в убытке

Задание Lot coefficient равным "1.0" означает отключение мартингейла.

Управление уровнем Тейк профит:

По умолчанию у отложенного ордера Тейк профит не выставляется (хотя он и задаётся в параметре Take Profit). А вот когда отложенный ордер срабатывает и появляется позиция - здесь уже вступает в игру управление Тейк профитом: если в рынке только одна позиция, то ей выставляется уровень прибыли заданный в Take Profit, а вот если позиции две или больше здесь выбор зависит от Take Profit: Type

Standard - стандартный Тейк профит, выставляется каждой позиции

- стандартный Тейк профит, выставляется каждой позиции NONE - Тейк профит удаляется для всех позиций

Управление уровнем Стоп лосс:

По умолчанию у отложенного ордера Стоп лосс выставляется сразу (в этом отличие от Тейк профит) - такая страховка сделана на случай срабатывания отложенного ордера и неожиданного разворота цены. А вот когда позиции две или больше здесь выбор зависит от Stop loss: Type

Standard - стандартный Стоп лосс, выставляется сразу в момент размещения отложенного ордера

- стандартный Стоп лосс, выставляется сразу в момент размещения отложенного ордера Breakeven - уровень переносится в безубыток (размер безубытка задаётся в Stop loss: Breakeven)

Торговые сигналы:

Тип используемого сигнала задаётся в Strategy: Type. В качестве сигналов применяется одна из трёх стратегий (эти стратегии первоначально были применены в коде RSI Three Strategies). Все стратегии работают на одном пользовательском индикаторе RSI Custom Smoothing 3

Strategy "IN"

Сигнал получаем в момент входа индикатора в зону перекупленности/перепроданности.

Сигнал "BUY": RSI #Current Bar+1 > Value Level Down && RSI # Current Bar < Value Level Down

Сигнал "SELL": RSI #Current Bar+1 < Value Level Up && RSI #Current Bar+1 > Value Level Up

Strategy "OUT"

Сигнал получаем в момент выхода индикатора в зону перекупленности/перепроданности.

Сигнал "BUY": RSI #Current Bar+1 < Value Level Down && RSI # Current Bar > Value Level Down

Сигнал "SELL": RSI #Current Bar+1 > Value Level Up && RSI #Current Bar+1 < Value Level Up

Strategy "INSIDE"

Сигнал получаем в момент нахождения индикатора в зоне перекупленности/перепроданности.

Сигнал "BUY": RSI #Current Bar < Value Level Down

Сигнал "SELL": RSI #Current Bar > Value Level Up









Рис. 1. Управление Тейк профит - если позий две или более они получают общий Тейк профит

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Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.