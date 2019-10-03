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Советники

iRSI Pending Limit Grid - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2794
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Получение сигнала только в момент рождения нового бара. Вся серия отложенных ордеров только в одном направлении (например первый отложенный ордер из серии был Buy limit - значит и все остальные отложенные ордера в этой серии тоже могут быть только Buy limit). По сигналам от индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) выставляются отложенные Limit ордера. Каждый отложенный ордер имеет свой срок жизни (задаётся в минутах в параметре Pending: Expiration). Если установить время жизни меньше 15 минут, то время жизни будет принудительно выставлено на 15 минут.

После получения сигнала советник будет пытаться выставить отложенный ордер на расстоянии Pending: Indent от текущей цены. Почему именно "пытаться"? Дело в том, что:

  • советник будет проверять чтобы текущий спред (разница между ценой Ask и Bid) была не больше заданной величины Pending: Maximum spread
  • советник будет проверять, чтобы расстояние Pending: Indent не оказалось слишком близко от текущей цены - и если это расстояние будет слишком близко, то итоговая цена отложенного ордера будет скорректирована (отложенный ордер отодвинется от текущей цены на расстояние большее, чем  Pending: Indent)

Расчетный объем отложенного ордера:

Основной способ расчёта объёма задаётся двумя параметрами Money management и The value for "Money management" (подробнее смотрите в разделе "Управление размером позиции (расчёт лота)").

Кроме этого можно управлять дополнительным расчётом - увеличивать или уменьшать расчётный лот на коэффициент Lot coefficient. Применение данного коэффициента можно задать через Lot coefficient: Type

  • Profit - коэффициент будет применяться только если текущая серия в прибыли
  • Loss - коэффициент будет применяться только если текущая серия находится в убытке

Задание Lot coefficient равным "1.0" означает отключение мартингейла.

Управление уровнем Тейк профит:

По умолчанию у отложенного ордера Тейк профит не выставляется (хотя он и задаётся в параметре Take Profit). А вот когда отложенный ордер срабатывает и появляется позиция - здесь уже вступает в игру управление Тейк профитом: если в рынке только одна позиция, то ей выставляется уровень прибыли заданный в  Take Profit, а вот если позиции две или больше здесь выбор зависит от Take Profit: Type  

  • Standard - стандартный Тейк профит, выставляется каждой позиции
  • NONE - Тейк профит удаляется  для всех позиций

Управление уровнем Стоп лосс:

По умолчанию у отложенного ордера Стоп лосс выставляется сразу (в этом отличие от Тейк профит) - такая страховка сделана на случай срабатывания отложенного ордера и неожиданного разворота цены. А вот когда позиции две или больше здесь выбор зависит от  Stop loss: Type  

  • Standard - стандартный Стоп лосс, выставляется сразу в момент размещения отложенного ордера
  • Breakeven - уровень переносится в безубыток (размер безубытка задаётся в Stop loss: Breakeven)

Торговые сигналы:

Тип используемого сигнала задаётся в Strategy: Type. В качестве сигналов применяется одна из трёх стратегий (эти стратегии первоначально были применены в коде  RSI Three Strategies). Все стратегии работают на одном пользовательском индикаторе  RSI Custom Smoothing 3

Strategy "IN"

Сигнал получаем в момент входа индикатора в зону перекупленности/перепроданности. 

Сигнал "BUY": RSI #Current Bar+1 > Value Level Down && RSI # Current Bar < Value Level Down

Сигнал "SELL": RSI #Current Bar+1 < Value Level Up && RSI #Current Bar+1 > Value Level Up

Strategy "OUT"

Сигнал получаем в момент выхода индикатора в зону перекупленности/перепроданности. 

Сигнал "BUY": RSI #Current Bar+1 < Value Level Down && RSI # Current Bar > Value Level Down

Сигнал "SELL": RSI #Current Bar+1 > Value Level Up && RSI #Current Bar+1 <  Value Level Up

Strategy "INSIDE"

Сигнал получаем в момент нахождения индикатора в зоне перекупленности/перепроданности. 

Сигнал "BUY": RSI #Current Bar < Value Level Down

Сигнал "SELL": RSI #Current Bar > Value Level Up


iRSI Pending Limit Grid

Рис. 1. Управление Тейк профит - если позий две или более они получают общий Тейк профит

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Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра     Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Stop LossTake Profit и  Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в     Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра     Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

      Closing on a new candle Closing on a new candle

      Советник-утилита: закрытие позиций в момент рождения нового бара

      Simple Signalman Simple Signalman

      Советник-утилита: воспроизводит звук при торговом событии

      Simple Signalman 2 Simple Signalman 2

      Доработка первой версии "Simple Signalman"

      Puria method 2 Puria method 2

      Трендовая торговая система по методу Пуриа