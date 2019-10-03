Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iRSI Pending Limit Grid - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2794
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея торговой стратегии
Получение сигнала только в момент рождения нового бара. Вся серия отложенных ордеров только в одном направлении (например первый отложенный ордер из серии был Buy limit - значит и все остальные отложенные ордера в этой серии тоже могут быть только Buy limit). По сигналам от индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) выставляются отложенные Limit ордера. Каждый отложенный ордер имеет свой срок жизни (задаётся в минутах в параметре Pending: Expiration). Если установить время жизни меньше 15 минут, то время жизни будет принудительно выставлено на 15 минут.
После получения сигнала советник будет пытаться выставить отложенный ордер на расстоянии Pending: Indent от текущей цены. Почему именно "пытаться"? Дело в том, что:
- советник будет проверять чтобы текущий спред (разница между ценой Ask и Bid) была не больше заданной величины Pending: Maximum spread
- советник будет проверять, чтобы расстояние Pending: Indent не оказалось слишком близко от текущей цены - и если это расстояние будет слишком близко, то итоговая цена отложенного ордера будет скорректирована (отложенный ордер отодвинется от текущей цены на расстояние большее, чем Pending: Indent)
Расчетный объем отложенного ордера:
Основной способ расчёта объёма задаётся двумя параметрами Money management и The value for "Money management" (подробнее смотрите в разделе "Управление размером позиции (расчёт лота)").
Кроме этого можно управлять дополнительным расчётом - увеличивать или уменьшать расчётный лот на коэффициент Lot coefficient. Применение данного коэффициента можно задать через Lot coefficient: Type
- Profit - коэффициент будет применяться только если текущая серия в прибыли
- Loss - коэффициент будет применяться только если текущая серия находится в убытке
Задание Lot coefficient равным "1.0" означает отключение мартингейла.
Управление уровнем Тейк профит:
По умолчанию у отложенного ордера Тейк профит не выставляется (хотя он и задаётся в параметре Take Profit). А вот когда отложенный ордер срабатывает и появляется позиция - здесь уже вступает в игру управление Тейк профитом: если в рынке только одна позиция, то ей выставляется уровень прибыли заданный в Take Profit, а вот если позиции две или больше здесь выбор зависит от Take Profit: Type
- Standard - стандартный Тейк профит, выставляется каждой позиции
- NONE - Тейк профит удаляется для всех позиций
Управление уровнем Стоп лосс:
По умолчанию у отложенного ордера Стоп лосс выставляется сразу (в этом отличие от Тейк профит) - такая страховка сделана на случай срабатывания отложенного ордера и неожиданного разворота цены. А вот когда позиции две или больше здесь выбор зависит от Stop loss: Type
- Standard - стандартный Стоп лосс, выставляется сразу в момент размещения отложенного ордера
- Breakeven - уровень переносится в безубыток (размер безубытка задаётся в Stop loss: Breakeven)
Торговые сигналы:
Тип используемого сигнала задаётся в Strategy: Type. В качестве сигналов применяется одна из трёх стратегий (эти стратегии первоначально были применены в коде RSI Three Strategies). Все стратегии работают на одном пользовательском индикаторе RSI Custom Smoothing 3
Strategy "IN"
Сигнал получаем в момент входа индикатора в зону перекупленности/перепроданности.
Сигнал "BUY": RSI #Current Bar+1 > Value Level Down && RSI # Current Bar < Value Level Down
Сигнал "SELL": RSI #Current Bar+1 < Value Level Up && RSI #Current Bar+1 > Value Level Up
Strategy "OUT"
Сигнал получаем в момент выхода индикатора в зону перекупленности/перепроданности.
Сигнал "BUY": RSI #Current Bar+1 < Value Level Down && RSI # Current Bar > Value Level Down
Сигнал "SELL": RSI #Current Bar+1 > Value Level Up && RSI #Current Bar+1 < Value Level Up
Strategy "INSIDE"
Сигнал получаем в момент нахождения индикатора в зоне перекупленности/перепроданности.
Сигнал "BUY": RSI #Current Bar < Value Level Down
Сигнал "SELL": RSI #Current Bar > Value Level Up
Рис. 1. Управление Тейк профит - если позий две или более они получают общий Тейк профит
7
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Советник-утилита: закрытие позиций в момент рождения нового бараSimple Signalman
Советник-утилита: воспроизводит звук при торговом событии
Доработка первой версии "Simple Signalman"Puria method 2
Трендовая торговая система по методу Пуриа