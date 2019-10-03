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Puria method 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3594
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Трендовая торговая система по методу Пуриа

Торговые сигналы:

Лучше всего для понимания торговой системы просмотреть видео:


Рис. 1. Описание торговой системы

Пример сигналов на открытие BUY и SELL. Обратите внимание, что BUY открыта с задержкой: сначала MA 5 пересекла MA 75 и MA 85 и только после появления положительной гистограммы MACD можно было открыть позицию BUY:

Puria method 2

Рис. 2. Пример сигналов



Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра      Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в      Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра      Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -    Money management установить в Lots Min.

      Simple Signalman 2 Simple Signalman 2

      Доработка первой версии "Simple Signalman"

      iRSI Pending Limit Grid iRSI Pending Limit Grid

      Сетка из отложенных Limit ордеров. Мартингейл. Сигналы от индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)

      Close on time Close on time

      В указанное время начинаем закрывать позиции и удалять отложенные ордера

      Lock Loss Lock Loss

      Советник-утилита: при определённой просадке для каждой убыточной позиции открывает позицию таким же объёмом но противоположного направления.