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Simple Signalman 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Доработка первой версии "Simple Signalman".
Что нового: теперь на график на котором прикреплён советник выводится информация: название символа, направление сделки (вход или выход из рынка) и объём сделки.
Идея советника-утилиты
При открытии позиции советник воспроизводит заданный звук (Sound Name), заданное количество раз ( Repetitions) с заданной паузой (Pause).
Один из методов применения: выставить отложенные ордерами и заниматься своими делами. Как только один из отложенных ордеров сработает - будет проигран звук. Если позиция будет закрыта - будет проигран звук.
Как отлавливается события: через функцию OnTradeTransaction ожидаем транзакцию с типом TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD (добавление сделки в историю). Дополнительно проверяем, чтобы это была сделка или BUY или SELL. В приведённом советнике OnTradeTransaction содержит избыточный код - но это может быть использовано при расширении функционала советника - так как все необходимые данные уже получены и подготовлены.
Сетка из отложенных Limit ордеров. Мартингейл. Сигналы от индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)Closing on a new candle
Советник-утилита: закрытие позиций в момент рождения нового бара
Трендовая торговая система по методу ПуриаClose on time
В указанное время начинаем закрывать позиции и удалять отложенные ордера