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Советники

Simple Signalman 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2413
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Доработка первой версии "Simple Signalman".

Что нового: теперь на график на котором прикреплён советник выводится информация: название символа, направление сделки (вход или выход из рынка) и объём сделки.

Идея советника-утилиты

При открытии позиции советник воспроизводит заданный звук (Sound Name), заданное количество раз (  Repetitions) с заданной паузой (Pause).

Один из методов применения: выставить отложенные ордерами и заниматься своими делами. Как только один из отложенных ордеров сработает - будет проигран звук. Если позиция будет закрыта - будет проигран звук.

Как отлавливается события: через функцию OnTradeTransaction ожидаем транзакцию с типом TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD (добавление сделки в историю). Дополнительно проверяем, чтобы это была сделка или BUY или SELL. В приведённом советнике OnTradeTransaction содержит избыточный код - но это может быть использовано при расширении функционала советника - так как все необходимые данные уже получены и подготовлены.

Simple Signalman 2

    iRSI Pending Limit Grid iRSI Pending Limit Grid

    Сетка из отложенных Limit ордеров. Мартингейл. Сигналы от индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)

    Closing on a new candle Closing on a new candle

    Советник-утилита: закрытие позиций в момент рождения нового бара

    Puria method 2 Puria method 2

    Трендовая торговая система по методу Пуриа

    Close on time Close on time

    В указанное время начинаем закрывать позиции и удалять отложенные ордера