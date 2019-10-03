Simple Signalman 2

Доработка первой версии "Simple Signalman".

Что нового: теперь на график на котором прикреплён советник выводится информация: название символа, направление сделки (вход или выход из рынка) и объём сделки.

Идея советника-утилиты

При открытии позиции советник воспроизводит заданный звук (Sound Name), заданное количество раз ( Repetitions) с заданной паузой (Pause).

Один из методов применения: выставить отложенные ордерами и заниматься своими делами. Как только один из отложенных ордеров сработает - будет проигран звук. Если позиция будет закрыта - будет проигран звук.

Как отлавливается события: через функцию OnTradeTransaction ожидаем транзакцию с типом TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD (добавление сделки в историю). Дополнительно проверяем, чтобы это была сделка или BUY или SELL. В приведённом советнике OnTradeTransaction содержит избыточный код - но это может быть использовано при расширении функционала советника - так как все необходимые данные уже получены и подготовлены.



