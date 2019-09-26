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Индикаторы

BreakOut space center fixation - индикатор для MetaTrader 4

Dimitri Nepomniachtchi
Dimitri Nepomniachtchi

Dimitri Nepomniachtchi

4.7 (4)
15 продуктов 3 кода 13 тем 169 комментариев
Просмотров:
12299
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Когда бар устремляется выше или ниже предыдущего бара, то начинает создовать пустоту.

Сигнал будет получен когда пустота полностью зафиксируется.
Можно задать отступ сигнала посже.

Стрелки и пустоты можно отключать отдельно.

Не рекомендую использовать как готовую торговую систему.

Что бы получить сигнал о пустоте пример: минимум 10 максимум 50.

Воспользуйтесь параметрами 

MinimumPointsNewBreakOut

BufferDistanceRollBackDisable

параметер ShiftSignalBar для отдаление сигнала на __ баров

0 сигнал по открытию нового бара



Custom Period Separators Custom Period Separators

Пользовательский разделители периодов.

Flashing Inscription Flashing Inscription

Мигающая надпись.

Three Candles Pattern mt4 Three Candles Pattern mt4

Свечной патерн.

TradeInfoPanel TradeInfoPanel

Торгово-информационная панель. Предназначена для торговли как рыночными, так и отложенными ордерами. Показывает важную информацию о состоянии счёта и об открытых ордерах.