Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BreakOut space center fixation - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12299
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Когда бар устремляется выше или ниже предыдущего бара, то начинает создовать пустоту.
Сигнал будет получен когда пустота полностью зафиксируется.
Можно задать отступ сигнала посже.
Стрелки и пустоты можно отключать отдельно.
Не рекомендую использовать как готовую торговую систему.
Что бы получить сигнал о пустоте пример: минимум 10 максимум 50.
Воспользуйтесь параметрами
MinimumPointsNewBreakOut
BufferDistanceRollBackDisable
параметер ShiftSignalBar для отдаление сигнала на __ баров
0 сигнал по открытию нового бара
Пользовательский разделители периодов.Flashing Inscription
Мигающая надпись.
Свечной патерн.TradeInfoPanel
Торгово-информационная панель. Предназначена для торговли как рыночными, так и отложенными ордерами. Показывает важную информацию о состоянии счёта и об открытых ордерах.