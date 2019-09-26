Когда бар устремляется выше или ниже предыдущего бара, то начинает создовать пустоту.

Сигнал будет получен когда пустота полностью зафиксируется.

Можно задать отступ сигнала посже.

Стрелки и пустоты можно отключать отдельно.

Не рекомендую использовать как готовую торговую систему.

Что бы получить сигнал о пустоте пример: минимум 10 максимум 50.

Воспользуйтесь параметрами

MinimumPointsNewBreakOut

BufferDistanceRollBackDisable

параметер ShiftSignalBar для отдаление сигнала на __ баров

0 сигнал по открытию нового бара







