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Индикаторы

Three Candles Pattern mt4 - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
11734
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор указывает на свечную комбинацию состоящую из 3-х однонаправленных свечей.



настройки индикатора

  • InpColorH - Цвет треугольника для бычьих свечей
  • InpColorL - Цвет треугольника для медвежьих свечей
  • InpStyle - Стиль линий треугольника
  • InpWidth - Толщина линий треугольника
  • InpFill - Заливка треугольника цветом
  • InpBack - Треугольника на заднем плане

Three Candles Pattern

Three Candles Pattern


BreakOut space center fixation BreakOut space center fixation

Индикатор распознаёт и подкрашивает пустоты пробоев.

Custom Period Separators Custom Period Separators

Пользовательский разделители периодов.

TradeInfoPanel TradeInfoPanel

Торгово-информационная панель. Предназначена для торговли как рыночными, так и отложенными ордерами. Показывает важную информацию о состоянии счёта и об открытых ордерах.

Endless Possibilities Endless Possibilities

Советник на индикаторе ZigZag, для тестера стратегий.