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Three Candles Pattern mt4 - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор указывает на свечную комбинацию состоящую из 3-х однонаправленных свечей.
настройки индикатора
- InpColorH - Цвет треугольника для бычьих свечей
- InpColorL - Цвет треугольника для медвежьих свечей
- InpStyle - Стиль линий треугольника
- InpWidth - Толщина линий треугольника
- InpFill - Заливка треугольника цветом
- InpBack - Треугольника на заднем плане
BreakOut space center fixation
Индикатор распознаёт и подкрашивает пустоты пробоев.Custom Period Separators
Пользовательский разделители периодов.
TradeInfoPanel
Торгово-информационная панель. Предназначена для торговли как рыночными, так и отложенными ордерами. Показывает важную информацию о состоянии счёта и об открытых ордерах.Endless Possibilities
Советник на индикаторе ZigZag, для тестера стратегий.